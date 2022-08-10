«Показати особисто не можу»: українці в Німеччині стикаються з шахрайством при пошуках житла

Українські біженці, які рятуються у Німеччині від війни, отримують захист від держави, матеріальну допомогу на себе та дітей. Як відомо, після 24 лютого з України виїхали переважно жінки та діти.

Проживши у Німеччині кілька місяців, влаштувавшись на роботу, їм доводиться переїжджати з безкоштовного житла. Нерідко недосвідчені українки під час пошуку квартири потрапляють на шахраїв.

В одній з груп для українців у соцмережі біженка пише, що на оголошення про пошук квартири отримала пропозиція «укласти договір через TripAdviser».

Ціна квартири була вказана в 440 євро з комунальними послугами та 1000 євро як застава.

Власник, який нібито мешкає в Іспанії, пише, що не може приїхати, щоб показати квартиру, але готовий вислати ключі, щоб могли подивитися та перевірити житло.

Далі він розповідає, як відбуватиметься бронювання та оплата.

«Процес оренди відбувається на сайті TripAdvisor. Я розміщую квартиру на TripAdvisor і надсилаю вам посилання, за яким ви можете її забронювати. Після бронювання через TripAdvisor ви отримаєте підписану копію договору оренди та ключі від квартири. Ми будемо користуватися послугами TripAdvisor лише протягом першого місяця. Після першого місяця надішліть гроші прямо на мій банківський рахунок. Ви бронюєте квартиру на місяць за допомогою TripAdvisor, після чого ми укладаємо звичайний договір оренди на випадок, якщо ви захочете залишитись у квартирі. Якщо вам не подобається квартира, TripAdvisor поверне переказ на ваш банківський рахунок. Якщо ви згодні орендувати квартиру, TripAdvisor надішле переказ на мій банківський рахунок», — йдеться у листі.

У відповідь українці почали писати про те, що така схема давно відома. Оренда має відбуватися так: огляд квартири, підписання договору оренди, отримання ключів, оплата за перший місяць проживання та заставу.

І робити все потрібно через офіційні сайти, що займаються нерухомістю.

Раніше «ФАКТИ» писали про деякі нюанси оренди квартир в Україні.





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