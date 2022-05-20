Чи може власник житла самовільно підвищити плату за оренду: пояснює експерт

Питання оренди житла завжди актуальне, але сьогодні є особливо гострим. Все частіше можна почути про випадки, коли орендодавці раптово істотно підвищують вартість оренди, користуючись високим попитом і ситуацією на ринку.⠀

— Якщо ви орендар, то в першу чергу подивіться положення укладеного договору оренди та додаткових угод. Зокрема, умови про розмір орендної плати; порядок зміни розміру плати; строк внесення плати за житло; строк, протягом якого орендар має повідомити про підвищення плати; відповідальність та можливі наслідки за відмову здійснювати плату або її несвоєчасне внесення тощо, — пояснює адвокатка Тетяна Жидачек - Одностороння зміна власником розміру орендної плати не допускається, якщо ви не домовились про це при укладенні договору.

По-друге, дивимось на норми Цивільного кодексу України, які регулюють питання оренди житла. Чи пункти договору оренди не є такими, що суперечать законодавству. Після чого варто звернути увагу власника, що ви будете діяти лише в межах договору та закону. Раджу використовувати письмову комунікацію. А про підвищення ціни оренди може йти мова або при переукладенні договору на новий строк або за попереднім погодженням сторін, або за інших обставин, визначених договором. Якщо ж власник житла налаштований категорично, вимагає виселення, доведеться звертатись в правоохоронні органи та суд для захисту своїх прав.⠀

— А як щодо звернення в міську раду чи військову адміністрацію?⠀

- Ми чуємо заяви від місцевої влади із закликами вилучення житла, чи притягнення до відповідальності за несплату податків з доходів від оренди житла, або ж оприлюднення інформації про недобросовісних орендодавців. Але давайте, перш ніж голосно говорити про щось, думати, чи це законно. І хто має такі повноваження, і за яких умов.

Якщо ж власник спробує спекулювати на війні і форс-мажорних обставинах, то обставини непереборної сили не є підставою для порушення зобов'язань за договором. А лише звільняє від штрафних санкцій за умови неможливості виконання домовленості.

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