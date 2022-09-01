«Раз на тиждень перевіряти наявність відкритих проваджень»: адвокат дав поради щодо виконавчих написів

До початку війни майже кожен третій українець знав, що таке виконавчі написи. Вони, за словами адвоката Андрія Лисенка, є незаконними та оскаржуються у суді.

«Зазвичай позичальники дізнавалися про відкрите виконавче провадження у застосунку „Дія“ або коли прийшла зарплата чомусь менша (до 20% менша), ніж зазвичай. Як варіант, одного ранку можна було прокинутись з арештом на картках, а у гіршому випадку — зі списаними коштами у розмірі суми боргу, — пояснює адвокат. - З початку війни, а саме — з 28.02.2022 року, Кабмін зазначив, що вчинення виконавчих написів за кредитними договорами, які не є нотаріально посвідченими, забороняється. Більш того, 24 серпня 2022 року законодавець вніс зміни, зокрема, у Закон України „Про виконавче провадження“, яким виконавцям забороняється у період дії воєнного стану примусове виконання виконавчих написів нотаріусів. Ніби можна видихнути. Але це не означає, що кредитор не може стягнути з вас заборгованість, оскільки він має право звернутися до суду з відповідним позовом».

Фахівець додає: для того, щоб для вас не стало «подарунком» заочне рішення суду, слід тримати руку на пульсі та раз на тиждень перевіряти наявність відкритих проваджень щодо вас за допомогою застосунку «Судова влада».

«Для цього зайдіть на сайт „Судова влада“. У графі „сторона по справі“ введіть ваші ПІБ. Натисніть пошук. Подивіться на „предмет позову“ та „сторони спору“. Або через застосунок „Дія“ у розділі „Повідомлення“. Якщо ви бачите, що інформація стосується стягнення заборгованості або ваших відносин з кредитором, не панікуйте. Зверніться до юристів за допомогою».

Раніше адвокат розповів, на що слід звернути увагу при купівлі квартири у воєнний час за довіреністю без участі власника.

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