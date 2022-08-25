«Іноді права орендарів житла захищені краще, ніж власників»: що потрібно знати про виселення з квартири

З одного боку, в Україні триває війна, багато людей втратили домівки та вимушені знімати житло в інших містах. З іншого боку, для деяких власників житла здавання в оренду є єдиним джерелом існування. На законодавчому рівні, за словами адвоката з нерухомості Ігоря Бузовського, все врегульовано досить суперечливо, а судова практика неоднозначна.

«Іноді права орендарів захищені краще, ніж власників, — пояснює адвокат. — Кримінальний кодекс забороняє самовільне виселення орендаря. Для цього мають бути підстави: рішення суду, закінчення строку дії договору (в мирному порядку), розірвання договору в односторонньому порядку (самий спірний варіант). З одного боку, Цивільний та Житловий кодекси чітко визначають підстави для розірвання договору, а з іншого — в Україні встановлено принцип свободи договору. Тобто сторони можуть відхилитися від закону та встановити власні правила, в тому числі і щодо розірвання договору та виселення. Суд в подальшому може визнати такий договір частково недійсним, однак на момент виселення у власника буде документ, який надає юридичні підстави для своїх дій. До моменту набрання судовим рішенням законної сили договір вважається чинним, а отже, підлягає виконанню, створює права та обов’язки для сторін. Без прямо передбаченого договором порядку одностороннього розірвання договору та виселення за самовільне виселення передбачена кримінальна відповідальність. Уважно прочитайте свої договори оренди на предмет того, чи є там алгоритм розірвання та виселення.

Якщо немає договору або він «шаблонний» і в ньому нічого не прописано, то в цьому випадку підставою для розірвання в суді може бути лише тримісячна несплата орендної плати чи умисне псування майна, створення неможливих умов для проживання в квартирі або в цілому будинку, а також порушення правил співжиття чи використання квартири не за призначенням".

Крім того, за словами адвоката, розірвання договору можливе, якщо квартира необхідна для проживання самого власника чи членів його сім’ї, але із попередженням про виселення не пізніше ніж за 3 місяці.

Раніше експерт розповів, на що слід звернути увагу при купівлі квартири у воєнний час за довіреністю без участі власника.

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