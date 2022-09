В Іспанії затримана росіянка, що в літаку била дівчинку за українську символіку

Московитів не даремно перестають пускати до цивілізованих країн. Бо вони не тільки коять звірства на окупованих територіях України, але й у Європі поводяться як бидло. Хоча, чому «як». Днями це могли спостерігати пасажири рейсу «Відень — Валенсія» — киянка Роксолана Малий розповіла, як підстаркувата росіянка нишком била її дочку за українську символіку.

«Переліт Відень — Валенсія, повертаємося з неньки у наше „безпечне місце“. Селена хоче в туалет, складає столик… з сидіння перед нею просовується рука в наш ряд, замахується і дає їй ляпаса. Заглядаю на сидіння попереду — дамочка років 50 з заплющеними очима, ніби спить. Поки Селена в туалеті, я вирішила перевірити, що саме відбувається. Розкладаю і складаю столика перед сидінням Селени. Чітко і фокусовано бачу, як з переднього сидіння просовується рука по лікоть і смачно замахується. Ляпас прийшовся в повітря, бо Селени там якраз не було. Я шокована. Підіймаюся і звертаюся до дамочки (англійською): „Ви щойно вдарили мою дитину. У нас, у людей, є інші способи вирішувати спірні ситуації, вони називаються — спілкування. Однак, з того, як ви вчинили, в мене є сумніви щодо вашої людяності“. Мадам далі вдає, що спить», — написала Роксолана Малий у Facebook.

«Спляча красуня» ще досить довго не реагувала на звернення пасажирів та бортпровідника, а потім почала звинувачувати у всіх гріхах сусідку та її «нєвоспітанних дєтєй». Саме з її спічів і стало зрозуміло, що то росіянка. Певно, їй не сподобалася подушка дівчинки зі зображеннями воїна ЗСУ та «руського воєнного корабля». Та після посадки в аеропорту Валенсії, коли за нею приїхав наряд Цивільної гвардії, навіть сусіди українці їй видалися більш прийнятними — московитка навіть просила вибачення у потерпілих та прохала їх… бути перекладачами у спілкуванні з бортпровідником та жандармами: «А как ми іначє друг друга паймьом?»

В жандармерії опитали українок та інших пасажирів літака. Дехто з них підтвердив, що бачив, як росіянка била дитину. Ще одна сімейна пара заявила, що та ж жінка била їх доньку перед посадкою в літак у Відні. Селену відвезли на медобстеження, після чого Роксолана подала заяву в поліцію.

«Замість епілогу: перед тим, як вийти з літака в мене виникло велике бажання підбити проміжний підсумок для всіх тих іноземців, які спостерігали це дикунство: „this is the essence of the war in Ukraine. She slaps my child, people around see it, and she says „I didn’t do anything“ and blames me of that“ („Це суть війни в Україні. Вона дає ляпаса моїй дитині, всі це бачать, а вона каже „я нічого не робила“ і звинувачує в цьому мене“. — Авт.)», — завершила Роксолана.

