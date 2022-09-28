4 жовтня 2022

Цікаву історію розповів одного разу відомий американський письменник та оратор-мотиватор Дейл Карнегі. Говорячи про самогубство, він згадав випадок, описаний доктором Генрі С. Лінком у його книзі «Вторинне відкриття людини».

Лікар Лінк — віцепрезидент Психологічної корпорації, якому довелося розмовляти з безліччю людей, які страждають від занепокоєння і депресії. У розділі «Про подолання страхів і занепокоєння» він визначає пацієнта, який вирішив покінчити життя самогубством.

Лікар знав, що сперечатися з хворим марно, бо від цього його стан міг тільки погіршитися. І тоді він сказав своєму пацієнтові: «Якщо ви все одно маєте намір покінчити життя самогубством, то принаймні могли б зробити це цілком гідно. Спробуйте, наприклад, одягнувши спортивну форму, бігати навколо кварталу, в якому живете, доти, доки не впадете мертво…».

І що ви вважаєте, пацієнт таки спробував це зробити. Причому не один, а кілька разів. І з кожною такою спробою він почував себе все краще і краще — якщо не фізично, то принаймні психічно. На третій вечір було досягнуто те, чого, власне кажучи, і домагався доктор Лінк насамперед. Хворий настільки фізично втомився (і водночас настільки фізично розслабився), що вперше останнім часом спав, як убитий. Незабаром він вступив до легкоатлетичного клубу і навіть почав брати участь у спортивних змаганнях. Він відчув себе настільки добре, що, за його словами, йому захотілося «жити вічно»…

Цей випадок, на думку експертів у галузі медицини, говорить багато про що. І насамперед про те, що потенційному самогубцю потрібен був не психіатр і навіть не психолог, а практичний філософ, тобто фахівець, що оцінює стан людини в цілому, у єдності психічної та фізичної складових.

Адже він не був психічно хворим і, відповідно, не мав стати пацієнтом лікаря-психіатра. Звернення до психіатра швидше посилило б ситуацію. Лікарі часом умудряються «заганяти в хворобу». Лише професійна інтуїція доктора Лінка врятувала становище. Він відмовився від спроб вести з пацієнтом рятувальні бесіди, а запропонував йому лише побігати… Судячи з усього, у людини був порушений баланс між психічним і фізичним станом: психічна активність явно переважала над фізичною. За допомогою звичайного бігу він відновив цей баланс — і депресії як не бувало.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.