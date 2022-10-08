16 жовтня 2022

Ця гучна історія сталася у 1983 році. Двоє закоханих у морську стихію молодих людей, Тамі Ешкрафт та Річард Шарп, зголосилися перегнати невелику яхту з Таїті до Сан-Дієго. Передбачалося, що вони впораються з цим за місяць. І він, і вона були досвідченими яхтсменами. Але на середині шляху їхнє маленьке суденце потрапило у страшний ураган.

Річард відіслав Тамі під якимось приводом у трюм, а сам до останнього біля штурвала намагався утримати яхту кілем униз.

На жаль, шторм виявився сильнішим за людину. Яхту перевернуло. З Річарда поривом вітру зірвало рятувальний жилет і незабаром він потонув. Тамі, вдарившись головою, на деякий час знепритомніла. Прокинувшись, вона зрозуміла, що знаходиться всередині судна, що перекинулося, і що Річард загинув. Щогла зламалася. Двигун вийшов з ладу. Радіо мовчало. У Тамі були тільки секстант і зовсім небагато запасів, що було б марно, якби дівчині не вдалося перевернути яхту.

Тамі довго перетягувала весь вантаж на один бік трюму, сподіваючись, що яхту, що стала нестійкою, не переверне хвилею знову. Потім вона спорудила хисткі і не дуже надійні щоглу і вітрило. Секстантом, намагаючись лавірувати за допомогою саморобного вітрила, вона вперто йшла до суші.

Щоб пити, дівчина натягла тент і вранці збирала з нього росу. Іншого джерела прісної води вона не мала. А ще вона пробувала рибалити. Так пливла, сподіваючись, що її шукають і що вона побачить допомогу раніше, ніж берег. Адже вона не знала про те, що їх з Річардом вже визнали загиблими…

Рівно через сорок днів, що минули з моменту лиха, що звалилося на молодих людей, мешканці гавайського порту збіглися, щоб побачити дивний кораблик, що наближався до берега з відкритого океану. У нього були саморобні щогла і вітрило, і біля штурвала стояла дуже худа дівчина в сильно пошарпаному одязі. Це була Тамі Ешкрафт.

Вона не лише вижила, а й після пережитого випробування не покинула свого улюбленого виду спорту. Продовжувала й надалі ходити під вітрилом. Щасливо вийшла заміж. А про ті сорока днів написала книгу — «Червоне небо зранку». Не для того, щоби прославитися. А просто для того, щоб, як вона сама зізналася, перемогти найважчу депресію.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.