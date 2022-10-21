25 жовтня 2022

Фредерік Рендольф (або Ренді) Пауш, який народився 23 жовтня 1960 року, працював професором кафедри комп'ютерних наук в університеті Карнегі-Меллон (CMU) у Піттсбурзі, штат Пенсільванія. У вересні 2006 року Пауш дізнався, що має рак підшлункової залози і що його хвороба невиліковна. Лікарі давали йому максимум три-шість місяців. Але він прожив більше. І за цей час встиг зробити те, чого іншим з лишком вистачило б на кілька життів.

18 вересня 2007 року він підготував та прочитав неймовірно оптимістичну (як для свого стану) лекцію під назвою «Остання лекція: Досягнення ваших дитячих мрій» у стінах рідного університету. Ця лекція буквально прославила Ренді Пауша. Вона незабаром стала настільки популярною у YouTube, що професори почали запрошувати на ефіри багато провідних американських ЗМІ.

У знаменитій промові Пауш розповів про бажання свого дитинства і пояснив, як досяг кожного з них. Серед його бажань було, наприклад: побувати у невагомості; взяти участь у грі Національної футбольної ліги; написати статтю для енциклопедії «Book World»; стати одним із тих хлопців, «які виграють найбільшу плюшеву іграшку в парку розваг» та попрацювати дизайнером-ідеологом для компанії «Дісней».

Усі вони здійснилися.

Трохи згодом Пауш встиг у співавторстві написати книгу під назвою «Остання лекція», яка невдовзі стала справжнім бестселером. Хоча після страшного діагнозу йому пророкували лише кілька місяців, він прожив набагато більше. Пауш помер 25 липня 2008 після ускладнень панкреатичного раку.

Книга «Остання лекція» вийшла в різних країнах світу 46 мовами загальним тиражем, що перевищує 4,5 мільйони екземплярів.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.