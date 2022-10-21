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Рік створення: ХVIII століття
Висота: 180 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Важко сказати, хто з колекціонерів хоча б одного разу не мріяв про те, щоб у його колекції несподівано виявилася стародавня річ, якій не було б ціни. А чому б і ні? Адже з іншими таке трапляється.
Якось щось подібне сталося з людиною, до рук якої потрапила невелика китайська дрібничка. А вже через кілька років вона пішла гуляти багатьма іншими руками, названа «унікальним зразком стародавньої порцеляни, виготовленим у Піднебесній у XV столітті». До речі, нещодавно ця маленька порцелянова піалка була в черговий раз виставлена на торгах відомого міжнародного аукціону Сотбіс у Гонконгу — і продана за фантастичну суму 36 мільйонів доларів!
Піала діаметрів всього 8 (вісім) сантиметрів названа «курячою», оскільки розписана зображеннями курки, півня, курчат і квітами. Купив цей предмет старовинного китайського мистецтва великий колекціонер із Китаю Лю Іцян. У приватному музеї мільйонера, що у Шанхаї, зберігається колекція творів мистецтва різних епох.
Як стверджують фахівці аукціонного будинку, піала, що відноситься до періоду мінської династії, призначалася для вина і була власністю імператора. На сьогоднішній день відомо близько 20 подібних виробів, виконаних у стилі Chenghua. Кажуть, що лише чотири такі предмети зберігаються у приватних зборах. Інші перебувають у державних музеях, наприклад, у нью-йоркському Метрополітені, у Британському музеї, національному музеї Тайбея.
Рідкісні предмети з давньої китайської порцеляни довгий час є об'єктом захоплення цінителів, хоча за останні століття в Піднебесній було створено безліч якісних підробок.
Продана «куряча чашка» була власністю відомих колекціонерів Сакамото Горо та Леопольда Луї-Дрейфуса. Це вже не перший продаж маленької чаші за такі шалені гроші — 1999-го року на гонконгському аукціоні її було продано за 3,7 мільйона доларів швейцарському колекціонерові.
Порцеляна, як відомо, є винаходом древніх китайських майстрів. Колись китайська знать та правителі використовували для чаювання мініатюрні нефритові чашки. Однак ціна такого посуду була надзвичайно високою, і гончарі придумали матеріал, який за багатьма параметрами не поступається нефриту, — фарфор. До європейців порцеляна вперше потрапила у XVII столітті. Тоді він цінувався дорожче за золото, що зумовило появу його дешевших різновидів. Оригінальні вироби з порцеляни на їхньому фоні виділяються ідеальними формами, прекрасним розписом, термостійкістю та прозорістю.
За старовинною китайською порцеляною полюють колекціонери по всьому світу. На аукціонах предмети з китайської порцеляни продаються за нечувані суми. І, як і раніше, у багатьох випадках загадкою залишається, яким чином насправді можна достовірно встановити походження тієї чи іншої старовинного предмета. Втім, це вже тема зовсім іншої розмови.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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