31 жовтня 2022

У продовження розпочатої у вчорашньому пості розмови про найдорожчі фарфорові твори наведу вам, друзі мої, ще один яскравий приклад.

Ваза, що стосується часу царювання імператора Цяньлуна (середина XVIII століття) була куплена на лондонських торгах за фантастичну суму в 86 мільйонів доларів. На сьогоднішній день це рекордна ціна, будь-коли запропонована за зразки давньокитайського мистецтва.

У це важко повірити, але 41-сантиметровий фарфоровий виріб був випадково виявлений на горищі старого лондонського будинку. Оглянувши знахідку, експерти визначили, що вазу виготовили понад двісті років тому придворні майстри імператора Цяньлуня. Знахідку відразу назвали унікальною. Вже хоча б тому, що вона вигідно вирізнялася серед подібних предметів того ж періоду, в першу чергу, дуже вигадливим розписом і прекрасним станом. Продаж проводили аукціоністи з Bainbridges. Початкова ціна лота була названа 1,2 мільйона доларів. Виріб придбав анонімний покупець із Пекіна, виклавши за вазу 86 мільйонів доларів, що у 70 разів перевищувало її первісну ціну.

До цього випадку найдорожчим предметом класичного мистецтва Китаю був манускрипт, написаний знаменитим давньокитайським поетом Хуан Тінцзянем. За нього у 2010 році заплатили майже 66 мільйонів доларів. А серед імператорських ваз перше місце раніше належало фарфоровій вазі того ж XVIII століття, проданої на гонконзькому аукціоні Сотбіс за 32,5 мільйона доларів.

Світ фарфорового мистецтва сповнений таємниць та несподіванок. У тому числі, звісно, і приємних. Так що ніхто і нікому не вправі заборонити помріяти часом про щось таке саме. А чому б, власне, ні?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.