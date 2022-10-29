Фігурка дня. «Порцелянові історії». 1 листопада 2022

1 листопада 2022

У Стародавньому світі піраміди були досить поширеною архітектурною формою. Вони будувалися переважно як монументи, храми або гробниці. Давні піраміди збереглися донині у Єгипті. Також добре відомі піраміди у Латинській Америці. А ось іспанські піраміди Гуімар, розташовані на острові Тенеріфе, досі продовжують викликати спекотні суперечки. І не лише, до речі, серед істориків.

Доля в різні роки подарувала мені на власні очі побачити піраміди в різних частинах світу. І якщо у Мексиці я знайомився з ними один, то вже в Єгипті та Тенеріфе нам з дружиною і дітьми вдалося побувати разом. Причому кілька разів. Мальовничий вулканічний острів Тенеріфе є найбільшим у складі Канарських островів. В Іспанії цей острів вважається ще й найбільшим населеним. Тенеріфе «Островом вічної весни» називають через його теплий клімат, адже навіть взимку температура повітря тут рідко опускається нижче +20 °C.

Шість східчастих пірамід, розташованих на острові Тенеріфе, входять до місцевих визначних пам'яток. Поряд з величезним кратером вулкана, на тлі якого великі туристичні автобуси здаються малесенькими іграшковими машинками. Піраміди розташовані у містечку Гуімар, на південно-східному узбережжі острова. Спочатку думка вчених щодо цих споруд була однозначною. Вважалося, що піраміди, складені з невеликого каміння, були нагромаджені місцевими фермерами. Раніше при обробці землі на Канарських островах у фермерів існував такий звичай — складати знайдене каміння по периметру свого поля.

Розповідають, що колись у Гуїмарі було дев'ять таких східчастих пірамід, але з них збереглося лише шість. Місцеві жителі стверджували, що подібні споруди можна було зустріти у різних частинах Тенеріфе. Згодом три з них знесли й використовували як будівельний матеріал.

На початку 1990-х років відомий норвезький мандрівник та антрополог Тур Хейєрдал, вивчивши дивні споруди на Тенеріфе, заявив, що вони не можуть бути просто купами каменів, знайдених фермерами. На користь того, що їх звели з якоюсь метою, говорили, наприклад, чіткі сліди обробки каменів, викладених на кутах пірамід і вирівняна під ними поверхня землі. При цьому сам матеріал для пірамід виявився не просто камінням із місцевих полів, це були шматки лави.

Хейєрдал вперше виступив з поясненням розташування пірамід. За його словами, з астрономічної точки зору, у день літнього сонцестояння на вершині найвищої піраміди в Гуїмарі можна побачити так званий дворазовий захід сонця. Це коли світило спочатку зникає за горою, а потім знову з'являється та зникає за сусідньою гірською вершиною вдруге. До того ж у всіх пірамід є сходи на західній стороні. І в день зимового сонцестояння ці сходи виявляються спрямованими на схід сонця.

Відомо, що в печері під однією з пірамід жило плем'я корінного населення Тенеріфе гуанчі. Крім того, ще до іспанського завоювання в Гуїмарі жив один з 10 королів Тенеріфе. Як відомо з праць Плінія Старшого, Канарські острови були безлюдні ще за 600 років до нашої ери, і вже в той час на островах існували руїни великих споруд з каменю. Втім, вік пірамід та історія їх появи досі так і залишаються загадкою.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.