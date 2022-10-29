3 листопада 2022

На жаль, під час кількох поїздок Китаєм мені так і не вдалося побачити на власні очі одне з головних у минулому чудес Піднебесної. Втім, не залишаю надії колись доторкнутися до того, що від нього залишилося. Йдеться про Фарфорову пагоду (або Баоень) — унікальний буддійський храм у колишній столиці Китаю Нанкін, який зберігся до наших днів, на жаль, тільки у вигляді невеликих фрагментів і малюнків.

Баоень з китайської перекладається як «що воздає добром». Проект цієї унікальної архітектурної споруди було створено за наказом третього імператора династії Мін Чжу Ді (Юнле), який правив у 1402−1424 роках. Назву «порцелянова» пагода отримала завдяки тому, що була побудована з білої «порцелянової» цегли.

Буддійський храм будували з 1412 до 1422 року. У його зведенні брало участь понад 100 тисяч солдатів і робітників, які працювали вдень і вночі, як стверджують історики, під особистим контролем імператора. Після завершення будівництва пагода стала одним із трьох головних храмів міста поряд з Тяньцзе і Лінгу, що не збереглися (знаходилися на південному схилі гори Цзицзінь). У ті часи Нанкін був столицею династії Мін, тому європейці, які прибували до міста, визнавали Фарфорову пагоду одним із найзначніших архітектурних чудес Китаю. У самій Європі про пагоду дізналися зі слів мандрівників приблизно в середині XVII століття, і в свій час навіть називали легендарний храм одним з чудес світу.

Фарфорова пагода в Нанкіні була восьмигранною спорудою заввишки 78 метрів і діаметром основи 30 метрів. Вершину пагоди вінчав золотий купол, а «порцелянові» цеглини були покриті керамікою з різними зображеннями. Завдяки цьому вдень пагода виблискувала у променях сонця, а вночі блищала, освітлена десятками ламп.

У 1801 році в результаті удару блискавки було знищено три верхні яруси. А остаточного руйнування храм зазнав 1856 року. Тоді його знесли тайпіни під час селянської війни проти маньчжурської імперії Цин. Щоб не допустити використання храму як спостережного пункту, вони унікальну архітектурну споруду просто зруйнували.

Деталі фарфорової пагоди, що збереглися, сьогодні можна побачити в Нанкінському музеї. Це ворота, фрагменти барельєфів та фасадів, прикрашені різьбленими та кольоровими зображеннями божественних тварин. Дивлячись на ці частини, що збереглися, тепер можна тільки уявити, наскільки багато прикрашеною була сама пагода.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.