6 листопада 2022

Серед королівських регалій Великобританії особливу увагу займає корона Британської імперії. Ця знаменита коштовність, слід зазначити, належить державі, а не особисто британському монарху.

Корону Британської імперії новий монарх одягає під час коронації лише перед від'їздом із Вестмінстерського абатства. Тобто, по суті, у самій процедурі коронації вона не бере участі, але саме її британський монарх вдягає найчастіше в інших урочистих ситуаціях. Наприклад, у цій короні королева Єлизавета ІІ щорічно відкривала сесію англійського парламенту.

Сучасна корона Британської імперії, якою можна помилуватися в постійній експозиції Тауера (природно, крім часу, коли монарх надягає її для чергової церемоніальної процедури), має форму вінця. У цьому вінці чергуються чотири хрести та чотири геральдичні лілії. Від вінця відходять чотири напівдуги, які закінчуються кулею з хрестом.

Корона прикрашена дорогоцінним камінням, що має важливе історичне значення. У тому числі, наприклад, Рубін Чорного принца. Це великий, розміром із куряче яйце, рідкісний мінерал червоного кольору під назвою шпинель (суміш алюмінію та оксиду магнію). Він є одним із найдавніших історичних каменів серед коштовностей, що прикрашають корону. Британським монархам рубін належить із середини XIV століття.

Під час відвідування лондонського Тауера з дітьми ми почули розповідь про те, що цей камінь спочатку належав мавританському принцу з Гранади Абу Саїду. У Кастилії тоді правив король Педро I. Він пристрасно бажав опанувати багатства мавританського принца і, захопивши Гранаду, наказав під час призначеної зустрічі вбити принца. Відібраний після цього камінь Педро I (до речі, що увійшов в історію як дон Педро Жорстокий) забрав у свою скарбницю.

В Англію Рубін Чорного принца потрапив у 1366 році. Тоді проти Педро I було піднято повстання, і монарх уклав союз з Едуардом Вудстоком, старшим сином короля Англії Едуарда III. Принц носив прізвисько «Чорний принц», що зв'язували з кольором його обладунків. За свою допомогу у придушенні повстання Едуард зажадав у Педро рубін Абу Саїда. Після цього знаменитий камінь носили у військових шоломах англійські королі, а королівську корону його було вставлено вже у середині XVI століття.

Серед інших знаменитих каменів корони — сапфір святого Едуарда у 167 карат. Він огранований у формі троянди і довгий час належав Едуарду Сповіднику, англійському королю, який правив у 1042−1066 роках. Ще один знаменитий камінь корони Сапфір Стюартов, історичний дорогоцінний камінь шотландської корони. За легендою, він належав Олександру II, шотландському королю (1214 — 1249 роках). Загалом у короні Британської імперії налічується 5 рубінів, 11 смарагдів, 17 сапфірів, 273 перлини та 2868 алмазів.

Примітно, що сучасну корону Британської імперії було створено на початку XX століття. Нею свого часу користувалися Георг I, Георг IV, королева Аделаїда. Корону використовували і під час коронації королеви Вікторії, яка пізніше почала одягати її навіть на світські прийоми. Потім, вирішивши, що корона надто важка, Вікторія наказала носити її перед нею на подушечці. Щоправда, одного разу корону випадково впустили, сильно пошкодивши при цьому. Відновити коштовність вдалося лише до 1909 року.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.