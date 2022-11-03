8 листопада 2022

Чесно кажучи, навіть не уявляв, що саме флейта є найстарішим за походженням музичним інструментом. Вік археологічних знахідок флейти оцінюється в 35−40 тисяч років, що дало привід Книзі рекордів Гіннеса саме флейту назвати найдавнішим із усіх музичних інструментів. 1998 року доктор палеонтології Іван Тюрк зі Словенської академії наук знайшов на місці стоянки неандертальців у Любляні старовинну кістяну флейту. Вік цієї флейти, зробленої з частини стегнової кістки печерного ведмедя, оцінюється в 43−82 тисячі років.

До речі, поздовжня флейта з 5−6-пальцевими отворами була відома в Стародавньому Єгипті ще п'ять тисяч років тому, у Китаї — близько трьох тисяч років тому, а в Японії та Індії — понад дві тисячі років тому. Донині вона залишається основним духовим інструментом на Близькому Сході, а в Європі використовується для виконання старовинної музики.

Вперше до пальцевих отворів флейти клапани було додано у XVII столітті французькими майстрами, серед яких історики виділяють Жака Оттетера. Такий винахід дозволив виконувати на флейті хроматичний звукоряд. А вже до кінця XVIII століття поздовжня флейта була витіснена поперечною, так як остання мала більш різноманітні технічні можливості і більш експресивне звучання.

Головним із майстрів, що надали поперечній флейті її сучасного вигляду, став Теобальд Бем, німецький майстер, флейтист і композитор. Відколи Бем доповнив флейту системою клапанів і кілець, розташував великі пальцеві отвори за акустичним принципом, а також перейшов на використання металу, що помітно посилило блиск звучання флейти, цей інструмент практично не змінився.

У багатьох країнах світу флейта отримала свій національний різновид. Так, ірландська флейта є поперечною флейтою простої системи без клапанів, кена — це поздовжня тростинна флейта Андського регіону в Південній Америці, ді — це старовинна китайська поперечна флейта з бамбука, очерету, різних порід дерева і навіть каменю (нефриту).

Однією з найдорожчих флейт у світі вважається флейта виробництва фірми Powell. Вона була виготовлена у 1939 році із чистої платини (!) на замовлення відомого флейтиста Вільяма Кінкаїда.

Вчені стверджують, що гра на флейті позитивно впливає на профілактику респіраторних захворювань і так само позитивно впливає на імунітет. Крім того, як будь-який інший музичний інструмент, флейта благотворно позначається на розумовому розвитку дітей.

Флейти протягом історії виготовляли не лише з кісток тварин, дерева та металу. Відомі флейти з гірського кришталю, скла, дорогоцінних металів, пластику і навіть шоколаду, причому всі такі прототипи чудово звучали.

Фахівці стверджують, що у наш час віртуозні флейтисти — велика рідкість. За статистикою, у світі налічується всього близько семи тисяч справжніх майстрів гри на флейті.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.