9 листопада 2022

Життя Хеді Ламарр було просто унікальним. Достатньо уявити — їй вдалося стати не лише відомою на весь світ актрисою, а й запатентувати систему керування торпедами. Крім того, вона змогла відіграти важливу роль у розвитку Wi-Fi та GPS. Втім, пригадаймо все за порядком.

Хеді Ламарр народилася у Відні у бідній єврейській родині. У 16 років вона зважилася піти з дому, щоб розпочати акторську кар'єру. Першу роль вона зіграла у фільмі «Дівчина в нічному клубі» (1930). Загалом актриса знялася у 55 фільмах. Світову популярність їй принесла роль у фільмі Густава Махати «Екстаз» (1933). Ця кінострічка стала скандальною через 10-хвилинну сцену з оголеною Хеді Ламарр, яка купалася в озері. На той час подібні кадри викликали неоднозначну реакцію — у деяких країнах фільм навіть заборонили до показу.

У житті Хеді Ламарр були інші скандали. Так, після виходу книги «Екстаз і я» (1966), написаної акторкою у співавторстві з Лео Гілдом, її запідозрили в німфоманії. Також ходили чутки, що вона скоїла крадіжку туфель з магазину. Підступи впливових ворогів помітно вплинули на те, що репутація актриси сильно постраждала.

За свою акторську кар'єру Хеді Ламарр вдалося заробити величезні на той час гроші — близько 30 мільйонів доларів. Найуспішнішими виявилися фільми «Алжир» (1938), «Леді в тропіках» (1939), «Ризковий експеримент» (1944) та «Самсон і Даліла» (1949).

Велелюбна актриса була одружена 6 разів. Все почалося з першого шлюбу з мільйонером Фріцем Мандлем. Через чотири роки вічних з'ясування стосунків актриса покинула чоловіка. Їй довелося тікати з дому, підсипавши покоївку снодійне.

У роки Другої світової війни актриса зайнялася воєнно-науковими дослідженнями. У 1942 році вона запатентувала систему керування торпедами. Спочатку її винаходи не користувалися популярністю, але потім світ оцінив їх. Зараз у німецькомовних країнах саме 9 листопада (у день народження Хеді Ламарр) відзначається День винахідника.

Актрису підштовхнула до важливого винаходу страшна трагедія — 1940 року було потоплено евакуаційний корабель, внаслідок чого загинуло 77 дітей. Після цього найпопулярніша голлівудська актриса Хеді Ламарр вирішила зробити свою країну більш захищеною та посилити її військову перевагу над потенційними ворогами.

Крім того, не без допомоги винаходів Хеді Ламарр були розроблені секретні системи зв'язку, які зараз широко використовуються в техніці (від мобільних телефонів до Wi-Fi та GPS).

До речі, портрет Хеді Ламарр використаний як заставка під час завантаження програми CorelDRAW 8 і 9. А 9 листопада 2015 року Google випустив дудл на честь 101-го року від дня народження всесвітньо відомої актриси та винахідниці.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.