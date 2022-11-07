12 листопада 2022

Під час поїздок до Китаю мені неодноразово доводилося чути про цю легендарну жінку. Багато хто вважає її абсолютно унікальною. І ви зараз легко зрозумієте чому. Мадам Цзін, або Чжен Ші, увійшла в історію як найвідоміша китайська морська розбійниця і одна з найщасливіших жінок-піратів у всьому світі. До того ж, Чжен Ші була ще й одним із небагатьох серед піратських капітанів щасливчиком, кому вдалося «вийти на пенсію» і закінчити життя в досить похилому віці.

Перш ніж стати піратом, Чжен І Сяо, яка народилася в 1775 році в Гуанчжоу, працювала в борделі. У 1801 році майбутня морська розбійниця вийшла заміж за одного з найзнаменитіших піратів свого часу Чжен І, піратський рід якого вів початок ще з середини XVII століття. Використовуючи підтримку і репутацію чоловіка, мадам Цзін, як її почали називати з того часу, зуміла об'єднати піратські флоти кантонців, які раніше конкурували, створивши нову потужну коаліцію. До 1804 її флот став одним з наймогутніших в Китаї, отримавши назву «Флот червоного прапора».

Після несподіваної загибелі чоловіка відому вже в усьому Китаї морську розбійницю почали називати Чжен Ші, що перекладається як «вдова Чжена». Вона отримала повну підтримку впливових членів сім'ї Чжен І, чим помітно зміцнила свій авторитет у піратському середовищі. Завдяки блискучим ораторським здібностям та гострому розуму Чжен Ші вдавалося вирішувати конфлікти з конкурентами, не вдаючись до зброї. Незабаром під її командуванням виявився успадкований від чоловіка флот до 400 суден.

Розуміючи, що їй знадобиться вірний помічник в управлінні таким величезним флотом, Чжен Ші вирішила одружитися зі своїм пасинком на ім'я Чжан Баоцзай. Одна з версій свідчить, що цього хлопчика Чжен І усиновив ще до зустрічі з Чжен І Сяо. Згідно з іншою версією, пірати викрали у рибалок 15-річного Чжан для мадам Цзін, оскільки своїх дітей не мала. Спочатку, правда, Чжан став коханцем чоловіка мадам Цзін, який був відомий своєю бісексуальністю, а вже після смерті чоловіка вона сама вийшла за нього заміж і, як показав час, набула в його особі надійного партнера у піратській справі.

Ставши командувачем величезного флоту, у підпорядкуванні якого було, за різними оцінками, від 20 до 80 тисяч піратів, Чжен Ші запровадила кодекс, правила якого суворо дотримувалися всі. Ось лише деякі з цих правил:

того, хто заперечував накази, що виходять від Чжен Ші, обезголовлювали на місці;

ніхто не мав права красти із загальної скарбниці та грабувати прибережні села, що постачали піратів провізією;

всі товари, «прийняті» піратами як трофеї, реєструвалися спеціальною казначейською комісією і вже нею розподілялися між капітанами; той, хто здобув трофей, отримував 20%, решту відкладали у загальну скарбницю;

жінок-заручниць, яких пірати вважали гарними, можна було взяти за дружину або наложницю, але офіційній дружині пірат не мав права зраджувати; Ці та багато інших правил піратського кодексу Чжен Ші допомогли створити їй на подив дисциплінований флот з 2 тисяч судів, в союзники до якого охоче йшли багато сіл, в обмін на захист піратів провіантом. Мадам Цзін без жалю розправлялася з противниками, грабуючи торгові судна біля берегів Китаю та прибережні поселення, що були глибоко в гирлах річок. Імператор неодноразово направляв державний флот на боротьбу з піратами Чжен Ші, але підірвати силу її коаліції так і не зміг.

Щоправда, у якийсь момент один із піратських капітанів підняв проти мадам Чжен повстання. І тоді вона, відчувши послаблення свого впливу на флот, пішла з імператором на перемир'я, перейшовши в 1810 на бік влади. Її чоловік влаштувався чиновником у китайському уряді, а вона сама стала власницею будинку розпусти. Чжен Ші померла у віці 69 років, ставши таким чином одним з небагатьох піратських капітанів, яким вдалося «вийти на пенсію».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.