14 листопада 2022

Під час знайомства друзів та знайомих з українською порцеляною, представленою в нашому музеї, часто згадую ім'я Джеффа Кунса. Багато хто дивується: де Кунс, а де українська порцеляна?! Але я прошу не поспішати з висновками.

Американського скульптора та художника Джеффа Кунса нерідко називають Енді Ворголом нашого часу. Яскраве парадоксальне мислення та своєрідне бачення навколишнього світу, втілене у картинах, скульптурах чи інсталяціях, вражає глядачів, змушуючи побачити деякі речі у новому світлі.

Король кітчу народився в січні 1955 року на північному сході Америки, в Пенсільванії. Батьки Джеффа не були пов'язані зі світом мистецтва, але їх професії мали на увазі творчий початок і нестандартний погляд на світ. Батько не лише продавав меблі, а й декорував інтер'єри, а мама-швачка створювала дизайнерські речі. Домашня атмосфера породила в юнака непереборний потяг до творчості і до людей, які сказали вагоме слово в мистецтві. Джефф буквально схилявся перед Сальвадором Далі. Кажуть, йому одного разу навіть вдалося зустрітися зі своїм кумиром у готелі «Сент Реджіс» у Нью-Йорку.

Після закінчення школи Кунс вступив до чиказького Художнього інституту. Потім став студентом Художнього коледжу в Меріленді, диплом якого отримав 1977-го. Однокурсники та друзі Джеффа згадують, що вже в ті роки молодий художник виділявся із загальної маси: його волосся палало червоним кольором, а обличчя прикрашали вуса — майже такі ж, як у Далі.

Перші гроші Джефф Кунс заробив, будучи брокером на Волл-Стріт: мистецтво він не закинув, але на початку творчої біографії картини та інсталяції відчутного доходу не приносили.

Шлюб Кунса зі скандально відомою італійською порнозіркою Чиччоліною розпався через 3 роки. Особисте життя художника позначилося на його творчості. Пікантні скульптури Джеффа, котрий кохається з колишньою дружиною, привернули до автора підвищену увагу. Серія отримала назву «Зроблено на небесах». Ілона Шталлер (Чиччоліна) у цьому короткому шлюбі встигла народити чоловікові сина Людвіга. Більше дітей у метра, який відзначив 2020-го року 65 років, немає.

Справжнє визнання Кунс отримав у 1980-х роках. На накопичені гроші Джефф відкрив завод-студію в нью-йоркському Сохо та найняв 30 співробітників, кожному з яких довірив певну роботу. Так свого часу вчинив знаменитий Ворхол, який заснував «фабрику», де поставив на потік свої шедеври. Як і Енді, Джеффа цікавила виключно сучасність, її зірки та події.

Як матеріал для своїх композицій і скульптур він найчастіше вибирав нержавіючу сталь. Завдяки покриттю — кольоровому глянцю — монументальні роботи Кунса мали легкий, повітряний вигляд. Сьогодні ці твори мають нечувану ціну та займають майданчики біля найвідоміших торгових та культурних центрів. Наприклад, скульптура квітки, немов скручена з червоної повітряної кулі для моделювання, стояла у Нью-Йорку біля Всесвітнього торговельного центру, зруйнованого 2011 року. Величезна (12-метрова!) скульптура цуценя (тер'єр, прикрашений квітами) спочатку красувалася поряд із Музеєм сучасного мистецтва в Сіднеї, потім «Щеня» придбав Фонд Гуггенхайма, прикрасивши їм терасу музею в Більбао. Мені, до речі, довелося побачити цей витвір рук майстра на власні очі.

Навесні 2017 року вибухнув гучний скандал: знавці помітили разючу подібність кунсівської балерини з роботою відомого українського скульптора Оксани Жникруп. Але, як незабаром з'ясувалося, дозвіл на копію свого часу все ж таки було оформлено.

Серед робіт Кунса окреме місце займають величезні сталеві скульптури, що імітують іграшки з повітряних кульок. На запитання, чому автор так часто звертається до цієї «дитячої» теми, Джефф відповів, що коріння губиться в ранній юності. Будучи хлопчиком, він був захоплений повітряними фігурками. У зрілому віці це дитяче захоплення нікуди не поділося.

Наразі Кунс очолює корпорацію зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Штат її зріс до 135 осіб. Як правило, сам майстер створює моделі майбутніх скульптур на комп'ютері, а потім творчий колектив втілює задум у вибраному матеріалі.

У травні 2019-го року на аукціоні було продано скульптуру кролика, створену Джеффом Кунсом у 1986 році з нержавіючої сталі. Ціна роботи вразила навіть багатьох знавців сучасного мистецтва — 91,1 млн. доларів!..

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. Як завжди, щиро ваш.