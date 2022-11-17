Держава вже зараз має думати, як буде розходитися з акціонерами відчужених підприємств після війни, — Андрій Волков

Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллс» вважає, що держава вже зараз повинна думати, як буде розходитися з акціонерами відчужених у її власність стратегічних підприємств після війни. Таку думку він висловив у своїй колонці на порталі «Головне in UA».

«Починати думати про те, як держава буде розходитися з власниками та акціонерами компаній, потрібно вже зараз», — написав він.

І додав, що при цьому держава обов’язково має врахувати два фактори: наявність не лише власників підприємств — олігархів, а й міноритарних акціонерів, а також наявність боргових вимог до компаній з боку кредиторів.

Як приклад, він навів ситуацію з тимчасовим відчуженням активів п’яти перших стратегічних підприємств: «Мотор Січі», «Запоріжтрансформатора», «АвтоКрАЗа», «Укрнафти» та «Укртатнафти». За словами Волкова, акції частини цих підприємств знаходилися у вільному обігу, тому від відчуження можуть постраждати у тому числі дрібні міноритарні акціонери та інші інвестори.

Фінансист зауважив, що в Україні немає практики та процедури оцінки акцій відчужених державою підприємств. Тому у цій ситуації можна буде хіба що ухвалити спеціальний закон, в якому прямо пропишуть, скільки мають коштувати такі акції.

Що стосується кредитних вимог, то яскравим прикладом у цьому випадку може стати ситуація з «АвтоКрАЗом». Підприємство має величезні борги перед державними банками та структурами свого явного власника — біглого олігарха Костянтина Жеваго, які викупили вимоги за ними на торгах у ФГВФО.

Тож навіть якщо держава не планує повертати «АвтоКрАЗ» після відновлення його роботи власникам, у Жеваго, а радше у структур, що з ним пов’язані, залишаються боргові вимоги на десятки мільйонів доларів, які він обов’язково пред’явить підприємству після закінчення війни.

«Тобто вже з працюючого підприємства багатій може забрати суму грошей, набагато більшу, ніж воно коштує зараз», — резюмував Волков.

Нагадаємо, на початку листопада на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю було ухвалене рішення про відчуження у власність держави активів стратегічно важливих підприємств України, серед яких: «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта». Вилучені активи набули статусу військового майна, а їх управління передали Міністерству оборони України.

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