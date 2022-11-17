«Їм було байдуже, а тепер хочуть і гроші, і «Ладу»: колишні чоловіки росіянок хочуть грошей за загиблих синів

Російським суддям все частіше доводиться мати справу зі спорами про компенсації за загиблих внаслідок війни в Україні. Це пов'язано з тим, що на гроші часто претендують чоловіки, які залишили сім'ї десятки років тому і, як це не парадоксально, почали проявляти інтерес до своїх дітей лише після їхньої смерті, повідомляє Радіо Свобода.

«Наш шлюб був проблемним з самого початку, — розповіла рашистка Наталія Оленікова з Хакасії, яка вийшла заміж за Євгена Фонтіна у 1993 році. — Невдовзі після весілля завагітніла і народила сина Богдана. Однак через три роки чоловік покинув. Він забрав наш холодильник, меблі і пішов. Наступні двадцять три роки вона майже нічого не чула про нього. Ситуація різко змінилася після того, як влітку Богдан, у віці 26 років, загинув на українському фронті, і його біологічному батькові запропонували можливість отримати частку компенсації. росія пообіцяла сім'ям загиблих до 12 млн. рублів. За всі ці роки він не купив синові навіть шоколадку. Жодного разу він з ним не зустрічався».

Для більшості росіян згадані дванадцять мільйонів рублів є астрономічною сумою, і в деяких випадках вони стали причиною сімейних розладів. І зі зростанням кількості окупантів, які повертаються до росії в трунах, таких суперечок стає дедалі більше, повідомляє видання RFE. Нещодавно суд у Саратові постановив, що біологічний батько не має права на компенсацію за смерть свого сина після того, як його колишня дружина довела, що він не допомагав у його вихованні та не сплачував аліменти на дитину.

Компенсація та низка обіцяних бонусів також були мотивацією для багатьох одружитися після оголошення мобілізації. Після оголошення призову кількість таких шлюбів стрімко зросла, в деяких регіонах росії навіть у рази. Однак не зрозуміло, чи отримають ті, хто має право на компенсацію, обіцяні гроші. Агентство Reuters повідомляло влітку, що російські чиновники не поспішають їх виплачувати. Деякі учасники бойових дій або ті, хто вижив, скаржилися на те, що до цього часу вони отримали лише частину обіцяних грошей або не отримали їх взагалі.

Нагадаємо, що рашисти скаржаться родичам на «успіхи» на фронті: «У нас уже полку нема».

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