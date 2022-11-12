18 листопада 2022

Скажіть, хто з нас у юності не зачитувався романами Агати Крісті? До речі, насправді її звали Агата Міллер. Саме так звучить дівоче прізвище письменниці, яка народилася у вересні 1890 року в місті Торки (графство Девон, Англія) у родині переселенців із США. Вона була молодшою з трьох дітей і з дитинства здобула чудову домашню освіту. Агата могла стати музиканткою, проте подолати страх перед сценою їй так і не вдалося. І тоді вона вирішила стати письменницею. Причому, навіть у найпотаємніших своїх мріях уявити собі не могла, що її твори стануть одним із найвідоміших символів Великобританії та одними з найбільш публікованих у світі книг — після Біблії та п'єс Шекспіра.

У роки Першої світової війни Агата певний час була медсестрою. Вона відгукувалася згодом про цю професію як одну з найкорисніших. Працюючи фармацевтом в аптеці, вона мимоволі визначила одну з головних особливостей своєї творчості: чудово знаючися на препаратах, Крісті у своїх творах описала 83 злочини, які були скоєні саме за допомогою отруєння.

Вперше Агата вийшла заміж 1914 року. Її чоловіком став полковник Арчібальд Крісті. Новий етап її життя ознаменувався народженням дочки Розалінди та початком творчого шляху. У 1920 році вийшов її перший роман «Таємнича подія у Стайлз». Другим чоловіком Агати став археолог Макс Маллоуен, з яким вона познайомилася в 1930 році і який був молодший за неї на 15 років. З ним вона прожила до своєї смерті у 1976 році. Рідкісний випадок — і Агата, і Макс були нагороджені орденами Британської Імперії: в 1986 році титул лицаря отримав Макс, а 15 років раніше звання кавалер-дами отримала Агата.

Деякі біографи знаменитої письменниці сходяться на думці, що Агата Крісті обрала для себе детективний жанр, посперечавшись зі своєю старшою сестрою Маргарет (яка на той час вже встигла проявити себе як літератор) про те, що Агата також зможе створити гідний літературний твір.

За свій перший роман, надрукований тиражем у дві тисячі екземплярів, Агата отримала 25 фунтів. Причому, видати твір погодилося лише шосте чи навіть сьоме видавництво, куди звернулася майбутня відома на весь світ письменниця. Ніхто тоді й уявити не міг, що пройдуть роки й тираж її творів перевищить 4 мільярди екземплярів!

Між іншим, Агата Крісті писала детективи не лише у формі романів (загалом їх було понад 60). Її перу належать і 19 збірок оповідань, і навіть десятки п'єс. Головними героями творів Агати Крісті стали сищики, детективи та їхні помічники. Серед них найвідомішими є міс Марпл та Еркюль Пуаро. З міс Марпл, наприклад, пов'язаний цікавий рекорд — зібрання творів про неї видання 2009 року потрапило до Книги рекордів Гіннесса як найтовстіша книга у світі (4032 сторінок, 322 мм завтовшки та вагою 8,02 кг). А Еркюль Пуаро став героєм багатьох романів Крісті практично до кінця її життя. Герой «помер» за рік до смерті самої письменниці у 1975 році і став єдиним у світі вигаданим персонажем, некролог, про який був опублікований на першій шпальті газети «Нью-Йорк Таймс».

Агата Крісті вигадувала детективні сюжети не лише на папері. Вона одного разу втілила такий сюжет у життя. Справа була в 1926 році, коли її мати несподівано померла, а чоловік Арчибальд зізнався в невірності та подав на розлучення. На початку грудня 1926 року після сварки з чоловіком Агата зникла. Протягом 11 днів про неї не було відомо нічого — крім залишеної секретареві записки, в якій письменниця повідомляла про намір попрямувати до Йоркширу. На той час Крісті була настільки відомою, що її зникнення викликало гучний резонанс. Поліція виявила лише автомобіль Агати… Пізніше з'ясувалося, що весь цей час письменниця відпочивала у невеликому спа-готелі, де зареєструвалася під прізвищем коханки чоловіка. Багато хто потім сходився на тому, що таким чином Агата просто помстилася Арчибальду, якого вже встигли запідозрити у вбивстві письменниці і навіть кілька разів допитати.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.