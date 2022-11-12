20 листопада 2022

Ім'я Джиммі Вейлза, більш відомого як Джимбо, напевно, хоча б одного разу доводилося чути кожному з нас. Адже не дарма його називають одним з геніїв електронного століття. Найбільшу популярність Вейлз отримав як засновник найпопулярнішої універсальної інтернет-енциклопедії Вікіпедії. Щоправда, не все і не завжди складалося у його житті успішно.

Джиммі Донал Вейлз народився 7 серпня 1966 року в місті Хантсвіллі (штат Алабама, США). Ім'я Джиммі він отримав на честь батька, який працював менеджером у продуктовому магазині. Мати Вейлза з його бабусею мали невелику приватну школу, в якій викладання ґрунтувалося на методиці Марії Монтессорі (це коли учні самі визначають форму, час та зміст занять).

У дитинстві Джиммі найбільше любив читати усілякі енциклопедії. У результаті вирішив створити свою власну. І створив. Тепер вона входить до сотні найвідоміших у світі веб-сайтів.

Вейлз закінчив одразу два університети. І згодом, до речі, у двох університетах і викладав. Це були університети Алабами та Індіани. Йому дуже хотілося отримати ступінь доктора філософії у сфері фінансів. Але написати дисертацію так і не вдалось. За визнанням Вейлза, це була одна з найбільших невдач у його житті.

Наприкінці 1990-х років Джиммі Вейлз працював у Чикаго в компанії, що торгує цінними паперами. Його заробітки були настільки високими, що 1996 року йому разом із Тімом Шеллом вдалося відкрити власну компанію під назвою Bomis. Ця компанія просувала однойменний веб-сайт та пошукову систему зі специфічними підкатегоріями, призначеними виключно для чоловіків. Вже тоді Вейлз став успішним інтернет-підприємцем, оскільки чималий прибуток отримував із платної преміум-версії сайту bomis, користувачі якого мали доступ до специфічного контенту.

А 2000 року Вейлз заснував вільну енциклопедію «Нупедія». Її заповнювали вчені та автори-професіонали, статті яких проходили обов'язкову експертну оцінку. Саме цей проект дав життя Вікіпедії. Підприємницький успіх Вейлза полягав у тому, що йому вдалося зайняти нішу інтернет-енциклопедії, що до того часу порожнювала.

Успіх Вікіпедії зробив Джиммі Вейлза помітною фігурою не лише в інтернет-підприємництві, а й у суспільному, соціальному і навіть політичному житті. 2012 року він став радником при уряді Великобританії з питань публічної політики. Довгий час Вейлз був членом журі відомої політичної премії «Квадрига». Був навіть удостоєний почесної нагороди ООН — золотої медалі Нільса Бора та обраний до Зали слави Інтернету.

Успіх Вікіпедії Джиммі Вейлз пояснює дуже просто: «Уявіть, адже тепер кожна людина на Землі може вільно і повноцінно користуватися всіма знаннями людства!..» І у кого повернеться язик сказати, що він не має рації?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш