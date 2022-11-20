24 листопада 2022

Вісім років тому пішов із життя відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Габріель Гарсіа Маркес. Автор знайомих багатьом із нас творів, таких, як «Полковнику ніхто не пише», «Сто років самотності», «Дуже стара людина з величезними крилами», якого друзі та близькі називали просто Габо, народився 6 березня 1928 року в колумбійському містечку Аракатака. Своє рідне місто, розташоване на однойменній річці, Маркес увічнив, зробивши прообразом міста Макондо у своєму романі «Сто років самотності».

У дитинстві майбутній знаменитий письменник довго жив у дідуся та бабусі по материнській лінії, які виховували його до дев'яти років. Маркес міг стати юристом чи адвокатом, оскільки на вимогу батьків пішов навчатися на юридичний факультет Національного університету Боготи. Однак незабаром він кинув навчання та присвятив себе журналістиці. Ідея стати письменником прийшла Маркесу, коли він з 1950 по 1952 роки вів колонку в газеті портового містечка Барранкілья. На той час він зблизився з неформальною групою журналістів і письменників під назвою «Група Барранкілья» і брав активну участь у їхній діяльності.

Зі своєю майбутньою дружиною Мерседес Маркес познайомився ще під час навчання в університеті Боготи. У них народилося два сини, Родріго та Гонсаліо. Родріго Гарсіа став режисером, оператором, сценаристом та продюсером, лауреатом Канського фестивалю. Одна з його режисерських робіт, фільм «Таємничий Альберт Ноббс» (2011), навіть отримала три номінації на «Оскар».

Письменництвом Габріель Гарсіа Маркес займався паралельно із журналістикою. Крім того, він створював і кіносценарії. Твором, який приніс Маркесу світову славу, став роман «Сто років самотності», визнаний шедевром латиноамериканської літератури. Заради написання цього роману Маркес закинув журналістику і на 18 місяців буквально «випав із життя», переклавши всі побутові турботи на плечі дружини. 1982 року він отримав Нобелівську премію з літератури.

За словами самого Маркеса, книги він писав заради того, щоб його любили. У своїх інтерв'ю він жартував, що дуже боїться, що хтось у світі ще не любить його. Іноді говорив, що час навіть збирався складати «мильні опери», оскільки вважав, що з їхньою допомогою можна набагато швидше домогтися визнання, ніж з романами.

Ще 1989 року у Маркеса виявили ракову пухлину в легенях. Він багато років викурював по три пачки цигарок на день, і ця згубна звичка міцно підкосила його здоров'я. Смерть улюбленого письменника стала трагедією у Колумбії та у інших країнах Латинської Америки. На батьківщині Маркеса було оголошено триденну жалобу, а президенти багатьох країн принесли співчуття його сім'ї.

Буквально перед смертю Маркес написав: «Неправда, що люди перестають переслідувати свої мрії, оскільки старіють. Правда полягає в тому, що люди старіють, переставши гнатися за своїми мріями». Ну, і хто готовий сказати, що він був неправий?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.