Фігурка дня. «Порцелянові історії». 29 листопада 2022

29 листопада 2022

Режисер, сценарист та актор Леонід Іович Гайдай запам'ятався кільком поколінням мешканців пострадянського простору завдяки своїм сатиричним комедіям, які вже давно розтягли на цитати. Його фільми свого часу мали величезний успіх, довгі роки були лідерами радянського кінопрокату. Хоча спочатку не все у його творчій кар'єрі складалося щасливо.

Вже першим комедійним фільмом «Наречений з того світу» (1958) Гайдай заробив собі «славу» антирадянщика. До речі, це була лише друга картина молодого режисера, але вже тоді його кар'єра могла завершитися, тільки-но розпочавшись. Але у 1960 році він випустив ідеологічно «правильний» фільм «Тричі воскреслий» (про який згодом намагався ніколи не згадувати), і був знову допущений до режисерської роботи.

Багато епізодів, що запам'яталися глядачам, зі своїх комедій Гайдай не вигадував, а брав з життя. Так, наприклад, у 1942 році Леонід Гайдай служив в армії у частині, де об'їжджали коней для фронту. Одного разу до них у частину приїхав офіцер, який наказав набрати добровольців для діючої армії. На перше запитання офіцера «Хто хоче записатися до артилерії?» Гайдай відразу випалив: «Я!». Так само він відповів і на запитання «Хто до кавалерії?», «Хто на флот?», «Хто до розвідки?». У результаті офіцер, що розлютився, сказав фразу, яка пізніше увійшла у фільм «Операція „И“»: «Так почекайте ви, врешті-решт! Дайте оголосити весь список!..»

Якби не хитрість Леоніда Іовича, то у його комедії «Діамантова рука» глядачі не побачили б багато моментів, які радянська цензура хотіла вирізати. Знаючи про це, режисер наприкінці фільму додав сцену ядерного вибуху та заявив членам державної комісії, щоб вирізали все, що завгодно, окрім цього вибуху. І що ви вважаєте? Спрацювало! У Держкіно погодилися залишити сцени, які раніше не сподобалися, зате «принципово» вирізали вибух. У результаті ця детективна комедія була визнана глядачами найкращою вітчизняною комедією століття.

Гайдай часто використовував різні хитрощі, щоб провести повз цензури сцени, які були неприйнятними для керівництва Держкіно того часу. Наприклад, у легких еротичних сценах він показував героїнь над нижній білизні, а купальниках. У купальниках «було можна».

Розповідають, що Леонід Іович мав чудове «чуття» на акторів. Саме Гайдай почав першим знімати нікому невідомого циркового клоуна Юрія Нікуліна. Саме Гайдай на роль Шурика взяв невідомого Олександра Дем'яненка, а для «12 стільців» відмовив таким іменитим акторам, як Євген Євстигнєєв та Олександр Миронов, віддавши головну роль знову ж таки невідомому Арчилу Гоміашвілі. Усі ці актори згодом стали зірками радянського кінематографу.

«У кінокомедії, — говорив Гайдай, — має бути якнайменше слів, а ті, які є, повинні бути лаконічними, відточеними, б'ють точно в ціль». Він не тільки так говорив, а саме так і робив. Досить згадати цитати з його фільмів, забути які просто неможливо: «Хто не працює, той їсть! Вчись студент!» «Я вимагаю продовження банкету!» «Налітай, не скупися, купуй живопись!» «Шеф, все пропало, все пропало!..»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.