30 листопада 2022

5 листопада виповнилося 109 років від дня народження однієї з найбільших акторок в історії — Вівіан Мері Хартлі, більш відомої як Вів'єн Лі. Власниця двох «Оскарів» за свою 30-річну кар'єру зіграла безліч яскравих ролей, а найвідомішими її героїнями стали Скарлетт О'Хара зі «Віднесених вітром» (1939) та Бланш Дюбуа з «Трамваю бажань» (1951).

Вів'єн Лі народилася у Британській Індії, у місті Дарджилінг. Її батько був англійцем, а в матері було французьке, ірландське і вірменське коріння. Саме мати майбутньої актриси прищепила їй любов до літератури та мистецтва. Саме мати першою підтримала прагнення доньки стати акторкою.

У 19 років Вів'єн вийшла заміж за Герберта Лі Холмана, який був старший за неї на 13 років, і народила від нього дочку Сюзанну. Слід зауважити, що чоловік не схвалював її акторський вибір. Однак це не заважало Вів'єн Лі отримувати чудові відгуки від театральних критиків за виконання своїх ролей.

Другим чоловіком Вів'єн Лі став Лоуренс Олів'є, з яким вона прожила майже 20 років. Вони змогли узаконити свої стосунки лише після 6 років романтичних відносин, оскільки колишнє подружжя не давало закоханим згоди на розлучення.

Через надзвичайно напружений гастрольний графік і через слабке здоров'я Вів'єн Лі так і не змогла завести дітей у шлюбі з Лоуренсом Олів'є. Двічі у неї траплявся викидень. На цьому ґрунті в актриси розвинулася сильна депресія, яка неодноразово призводила до емоційних зривів.

Після того як Вів'єн прочитала книгу Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром», вона зробила все для того, щоб отримати цю роль у США. І в результаті, незважаючи на те, що на роль Скарлет претендували десятки уславлених американських актрис, вибір упав саме на Вів'єн Лі. Ця роль принесла їй справді світове зізнання.

У той час, як буквально всі довкола називали Вів'єн Лі красунею, вона сама заявляла, що терпіти цього не може, оскільки вважала, що її краса лише відволікає увагу від її акторської гри.

А потім трапилося лихо. Роль Бланш Дюбуа у фільмі «Трамвай бажань», за словами актриси, привела її до божевілля. Саме в цей час у Вів'єн настав період серйозних психологічних проблем. У 1953 році актриса починає страждати від галюцинацій. У найкращій психіатричній клініці Англії її лікували за новою методикою — електричними розрядами, що було більше схоже на тортури, ніж на лікування. Але помітного покращення так і не досягли.

Після завершення курсу лікування відносини Вів'єн Лі та Лоуренса Олів'є загострилися. Кажуть, що Лоуренса дратувало в ній все-не тільки часті зміни настрою дружини, але ще й її швидко зростаюча світова слава. Наприкінці 1950-х років Олів'є закрутив палкий роман з молодою актрисою Джоан Плоурайт, після чого було гучне розлучення, подробиці якого не переказував лише лінивий.

Вів'єн Лі померла у 1967 році внаслідок загострення туберкульозу. Згодом у західних ЗМІ з'явилася інформація, що причиною психічних розладів актриси були медпрепарати, які лікарі виписували їй від туберкульозу.

«Немає негарних жінок, — любила повторювати актриса, яку багато знавців кіно, як і раніше, називають великою, — є жінки, які просто не знають про те, що вони красиві…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.