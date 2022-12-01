Все залежить від неба: у США розповіли, як Україна може виграти війну

Колишній командувач силами НАТО Джеймс Ставрідіс пропонує розділити російсько-українську війну на дві складові — на землі та в небі.

Про це він пише у своїй колонці на Bloomberg.

«Перша війна ― це наземна, і в ній українці впевнено перемагають. Так, успішні контрнаступи, що вразили світ, на Харківщині та Херсонщині одночасно скоротили фронт для росіян, отже рухатися далі українцям буде складніше. Також росіяни збільшили армію за рахунок мобілізованих ― проте це вкрай немотивовані та недосвідчені військові, які мають самі шукати зимовий одяг, тому у війні на суші я ставив би на українців, а от у війні у повітрі — другій умовній частині протистояння — перемагає росія», — зазначає військовий.

На думку Ставрідіса, авіаційний фронт росії більший й досвідченіший за рахунок операцій у Сирії. Маючи великий запас ракет та донедавна дронів-камікадзе, росія знищує чимало українських військових та цивільних об'єктів. Щойно росія зможе здобути панування у небі, історія для України стане гіршою.

«Як росія досягла ефекту в Сирії? Її пілоти просто скидали бомби на цивільні об'єкти, придушуючи будь-який опір опонентів Башара Асада», — пише автор.

За словами експерта, поки путін має велику кількість старих некерованих бомб, у нього «немає сантиментів щодо українського цивільного населення» ― він стиратиме українські міста з землі, якщо його бомбардувальники зможуть безкарно над ними літати.

«Тому саме у цьому напрямку допомога Заходу зараз потрібна найбільше ― за рахунок і високотехнологічних систем протиповітряної оборони. На суші українці з росіянами вже досягли відносного паритету сил. Треба зробити це і в небі. І тоді знесилений кремль благатиме про переговори щодо реального завершення війни вже на початку весни», — прогнозує він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна в Україні може тривати до 2024 року. Саме цього року відбудуться президентські вибори в Україні, росії та США.

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