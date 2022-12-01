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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1984
Скульптор Jose Roig
Розмір: 27×38 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Книги американського дитячого письменника, блискучого ілюстратора, актора та продюсера Моріса Сендака вважаються класикою сучасної дитячої літератури у США. За однією з них зняли не лише мультфільм, але й поставили оперу та випустили повнометражний фільм. В Америці нікому не треба розповідати, ким був Сендак. У нас теж не завадило б це знати.
Моріс Сендак народився у небагатій єврейській родині у Брукліні у 1928 році. Моріс завжди цікавився творчістю художників-ілюстраторів, хоч і не здобув спеціальної освіти. У дитинстві, коли хлопчик тривалий час через хворобу був прикутий до ліжка, він мріяв створювати дитячі іграшки та ілюструвати книги для дітей. Багато чого із задуманого їм тоді здійснилося. У свій час Моріс працював оформлювачем вітрин магазину іграшок, а кожну вільну хвилинку проводив у відділі ілюстрованих книг.
Якось його познайомили з редакторкою видавництва Harper Урсулою Нордстрем. Їй дуже сподобалися малюнки молодого Сендака, і він отримав своє перше замовлення — на ілюстрацію книги Марселя Айме «Чудова ферма», що вийшла 1951 року. За наступні 11 років Сендак проілюстрував понад 40 книг. У своїх роботах він дотримувався художніх традицій XVIII-XIX століть, використовую чіткість ліній, приглушені тони і тонке штрихування. Часто надихався роботами англійських ілюстраторів Рендольфа Кальдекотта та Джорджа Крукшенко.
1956 року Моріс Сендак випустив свою першу книгу вже як письменник і художник. Вона називалася «Вікно у кімнаті Вінні». Потім виходять у світ ще дві його книги: «Дуже-дуже далеко» і «Записка на двері Розі». У його книжках діти поставали не солодкими та зворушливими. У них був якийсь внутрішній трагізм, коли при зустрічах зі світом дорослих їх єдиною опорою ставала власна фантазія.
Світову славу і популярність Морісу Сендаку принесла книга «Там, де чудовиська живуть» (Where the Wild Things Are). З неї бере початок новий жанр — книжка-картинка, де зображення та текст нерозривно пов'язані між собою та несуть однакове смислове навантаження. Книга оповідає про хлопчика на ім'я Макс, який побував у країні чудовиськ і повернувся назад. Він, нарядившись вовком, так сильно бешкетував, що мама назвала його «чудовиськом» (Wild Thing), а він їй замість вибачень відповів: «Я тебе з'їм!». Того вечора хлопчик пішов спати без вечері. У темній кімнаті він фантазував — і опинився у дрімучому лісі, потім на морі, де на своєму кораблі потрапив до Країни Чудовиськ. Там він стає королем, королем жахливих на вигляд чудовиськ, які невдовзі полюбили Макса і навіть просили його не покидати їх. А опинившись знову у своїй кімнаті, він виявив на столі охололу вечерю.
Кілька років книгу не допускали до бібліотек через докладний опис сварки Макса з матір'ю, що, м'яко кажучи, не віталося у дитячій літературі того часу. Але потім через великий попит на книгу їй навіть було присуджено Медаль Калдекотта за найкращу дитячу книжку з картинками. У 2009 році Сендак виступив у ролі співпродюсера у повнометражному фільмі за мотивами книги, що так полюбилася всім. А 2012 року, рівно десять років тому, популярного дитячого письменника не стало. Очевидно, він просто вирішив розчинитись у світі власних фантазій. Та так і не повернувся на нашу грішну землю.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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