5 грудня 2022

Деякі епізоди з життя легендарного маркіза де Сада і в наші часи продовжують вражати уяву звичайних людей. Щоправда, лише частково пояснюючи, чому вияв крайньої жорстокості отримав свою назву на честь цієї людини. Донасьєн Альфонс Франсуа де Сад був французьким аристократом, філософом та письменником. Як вважається, він пропагував абсолютну свободу, не обмежену ні моральністю, ні релігією, ні законом.

Батьки Донасьєна були дуже багатими та впливовими. Мати хлопчика домоглася того, щоб її син міг проводити час із маленьким принцом. Але юний де Сад не оцінив перспективи цієї дружби і з майбутнім монархом побився. Після цієї прикрої події юного де Сада вислали з палацу і відправили до родичів у Прованс.

Спочатку Донасьєн збирався зробити військову кар'єру і навіть вирушив служити до кавалерійського полку. Взяв участь у Семирічній війні (1756−1763). Пішов у відставку у званні капітана кавалерії. Одружився з донькою голови податкової палати Франції. Тобто все, начебто, йшло за давно наміченим планом. Однак невдовзі після гучного весілля маркіз почав відвідувати борделі і одного разу навіть був ув'язнений на 15 діб за буйну поведінку в будинку терпимості.

В 1764 де Сад зайняв посаду свого батька — королівського генерального намісника в провінціях Бюже, Вальром, Брес і Ж. До цього часу він уже встиг уславитися жахливим розпусником. Дійшло до того, що в 1768 році маркіз був ув'язнений за зґвалтування. Через деякий час, щоправда, міру покарання замінили значним штрафом.

У 1772 році маркіза де Сада разом з його другом Латуром звинуватили в содомії, груповій розпусті та примусі дівчат до задоволення хтивості неприродним шляхом. Зокрема, маркіза звинувачували у примусі до активної та пасивної флагеляції: шмагання сексуального партнера різними довгими та гнучкими предметами — батогом, батогом, тростиною тощо.

Королівський прокурор виніс ухвалу відрубати голову де Саду, а Латура повісити на шибениці, після чого спалити тіла обох і розвіяти попіл за вітром. Але злочинцям вдалося втекти.

Після втечі де Сад зав'язав бурхливий роман із сестрою своєї дружини. Через деякий час втікачів таки зловили і ув'язнили на 5 місяців. Донасьєн знову втік, цього разу йому допомогла дружина. Відразу після звільнення маркіз взявся за старе, спокушаючи молоденьких служниць і ґвалтуючи дівчат. Де Сада знову посадили, і цього разу він провів за ґратами 13 років. Дружина Донасьєна не витримала поганої слави та ревнощів чоловіка і постриглася в черниці, незабаром подавши на розлучення. А самого маркіза перевели до Бастилії, де він примудрився написати велику кількість літературних творів, якими зачитувалися навіть суворі стражники.

Під час Французької революції маркіза де Саду звільнили. Останні дні свого життя він працював у театрі, іноді ставлячи власні п'єси. Він ще досить довго вів жалюгідне життя, поки, нарешті, не помер у страшній злиднях.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.