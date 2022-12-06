8 грудня 2022

Таких людей в історії людства було мало. Таких як Стівен Хокінг взагалі багато бути не може. Його доля унікальна. Бути повністю паралізованим і при цьому не відмовлятися від насиченого життя та приносити користь суспільству — таке під силу лише обраним.

Один із найвпливовіших космологів та фізиків-теоретиків сучасності, член Лондонського королівського товариства Стівен Вільям Хокінг народився в Оксфорді 8 січня 1942 року в сім'ї медика-дослідника та секретарки медичного центру. 1962 року закінчив Оксфордський університет.

Майже тоді ж у нього почали виявлятися перші симптоми бічного аміотрофічного склерозу, які згодом прикували юнака до інвалідного крісла. Незважаючи на це, 1965 року він одружився і навіть став батьком трьох дітей.

Однак після тяжкої операції на горлі Стівен втратив можливість розмовляти. Сталося це 1985 року. І тоді він почав спілкуватися з оточуючими за допомогою синтезатора мови. До того моменту Хокінг був вже повністю паралізований. Незабаром рухомим залишився лише один мімічний м'яз, на якому якраз і закріпили датчик, що дозволяв керувати комп'ютером.

Всі ці роки Хокінг активно займався науковою діяльністю. Йому вдалося зробити значний внесок у вивчення космології та квантової гравітації. Зокрема, вченому належать багато теорій та розробки в галузі вивчення так званих «чорних» дірок. Він займався популяризацією науки та вивченням Всесвіту.

Про Хокінга зняли багато документальних фільмів, написали багато статей і навіть книг. За свою наукову діяльність він неодноразово отримував найпрестижніші нагороди. У тому числі медаль Альберта Енштейна, орден Британської імперії, золоту медаль Королівського астрономічного товариства, Президентську медаль Свободи та багато інших.

Незважаючи на свої обмежені фізичні можливості та вже досить похилий вік, Хокінг до останніх днів вів активний спосіб життя і навіть здійснив політ у невагомості у 2007 році. Перед смертю він написав: «Перспектива рано померти змусила мене зрозуміти, що життя варте того, щоб його прожити…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш