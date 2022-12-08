13 грудня 2022

Фізик Лев Ландау був одним з найбільших вчених минулого століття. Як і будь-яка геніальна людина, він не вписувався у загальноприйняті рамки нормальності. Його поведінка та спосіб життя дивували його сучасників й продовжують дивувати багатьох навіть у наші дні.

За паспортом він був Левом Давидовичем, але від друзів та колег вимагав, щоб його називали просто Дау. Книжкою, яка буквально перевернула його життя, великий фізик вважав роман Стендаля «Червоне та чорне». За його визнанням, саме ця книга допомогла йому зрозуміти: людина здатна бути настільки сильною, щоб самостійно вирішувати свою долю. Він тоді ще не знав, через які випробування (включаючи сталінські репресії) йому доведеться пройти, доводячи собі та всім правоту цього висновку.

Ландау був улюбленим учнем іншого знаменитого фізика Нільса Бора, з яким познайомився під час свого відрядження до Європи 1929 року.

До речі, сам Ландау був відомий як видатними науковими відкриттями, а й рідкісним почуттям гумору. Наприклад, якось він прокоментував виступ видного радянського вченого, який назвав себе жерцем науки, так: «Жрець науки — це той, хто жере за рахунок науки».

Звичним місцем роботи великого фізика був диван у його кабінеті. Ландау не потрібні були довідники з фізики, папір з ручкою чи логарифмічна лінійка. Всі розрахунки найскладніших формул й розробки теорій він робив у голові. Саме так було створено його знамениту працю «Курс теоретичної фізики». Ландау лежав на дивані та диктував текст своєму співавтору Євгену Лівшицю. Тому залишалося лише встигати записувати.

Кажуть, що існуючі науки Дау поділяв на три класи: природні, неприродні та протиприродні.

У Ландау було особливе бачення як проблем фізики, а й стосунків у сім'ї. У юності він розробив «Пакт про ненапад у подружньому житті», керуючись яким жив зі своєю дружиною Корою. Найбільше, на думку вченого, шлюб руйнує брехню та ревнощі, тому подружжя отримувало повне право заводити романи на стороні й не приховувати їх одне від одного. За будь-які прояви ревнощів його дружині загрожував штраф.

Рівно 60 років тому Льву Давидовичу Ландау було присуджено Нобелівську премію в галузі фізики за роботи з вивчення надплинності речовин. На жаль, майбутній лауреат не міг приїхати до Стокгольма й особисто брати участь у церемонії нагородження. Вже майже рік він перебував у простій радянській лікарні, в яку потрапив після страшної автомобільної аварії. Враховуючи обставини, організатори порушили правила проведення церемонії та 10 грудня 1962 року Нобелівську премію вперше вручали у стінах лікарні.

Лев Ландау прожив після автомобільної аварії, в якій лише дивом не загинув ще 6 років, але в науку повернутися вже так і не зміг.

«Зважаючи на стислість життя, ми не можемо дозволити собі розкіш витрачати час на вирішення завдань, які не ведуть до нових результатів», — сказав він перед відходом.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.