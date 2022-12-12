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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2011
Скульптор: Javier Molina
Розмір: 21×25 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Сучасну людину здивувати дзеркалом навряд чи вдасться. Але були часи, коли цей звичний на сьогодні предмет ужитку здавався справжнім дивом. Мало хто вже пам'ятає про те, що історія його появи бере свій початок з бронзового віку, хоча насправді ця історія просто дивовижна.
Отже, археологічні знахідки дають підстави стверджувати, що перші дзеркала з'явилися в епоху бронзи. На той час їх виготовляли із золота, платини та олова. Проте початком історії дзеркал прийнято називати XIII століття, коли у Європі освоїли техніку видування скляних судин. У середині XV століття почали виробляти венеціанські дзеркала, які вирізнялися найвищою якістю. І головною їхньою перевагою було те, що відображення в них здавалося навіть красивішим, ніж реальні.
Вартість одного такого «диво-дзеркала» часом могла дорівнювати вартості невеликого морського судна. Тому дозволити йлшл собі могли лише багатії. Аристократи нерідко були готові продати один із своїх маєтків заради володіння венеціанським дзеркалом. До речі, одним із найдорожчих у світі дзеркал вважається дзеркало, подароване Марії Медічі венеціанськими майстрами. Воно, щедро прикрашене коштовним камінням, зараз зберігається в Луврі, радуючи погляди захоплених відвідувачів.
Сучасні дзеркала виготовляються за технологією, запропонованою німецьким хіміком Юстусом фон Лібіхом, який першим почав у виробництві дзеркал застосовувати срібло. Завдяки цьому зображення стало набагато чіткішим.
Вчені нерідко використовують дзеркала визначення самопізнання. Так званий дзеркальний тест було розроблено 1970 року. За його допомоги дослідники визначають тварин, здатних ідентифікувати себе і водночас розрізнити своє відображення. Тест успішно пройшли багато видів мавп, касатки, слони і навіть сороки. Щодо людей, то зазвичай такий тест вдається проходити дітям, які досягли 18-місячного віку.
Образ дзеркала так часто використовується у повсякденному житті, що я не зміг відмовити собі у кількох цитатах на цю тему. «Манери людини — це дзеркало, в якому відображається його портрет», — стверджував Йоганн Вольфганг Гете. «Молодь прикрашає свій будинок дзеркалами, а старі — картинами», — казав Чак Паланік. І кожен із них був по-своєму правий…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш
Вітер: 4 м/с 3х
Тиск: 749 мм