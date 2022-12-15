17 грудня 2022

Під час подорожі Японією мені розповідали про те, що довгий час там основним видом ксилографії, тобто техніки гравірування по дереву, був напрямок укійо-е. Багато хто, до речі, досі вважає цей напрямок образотворчого мистецтва навіть своєрідним попередником фотографії.

Укіьо-е з японської перекладається як «картини (або образи) мінливого світу», а саме слово «укіьо» дослівно означає «світ, що пливе». Цей вид образотворчого мистецтва поширився у Японії під час Едо (1603 — 1868), яке основоположником був художник і графік Хісікава Моронобу.

Гравюри в стилі укіьо-е були відбитком на папері, зробленим з дерев'яних дощок з вирізаним на них малюнком. Спочатку такі гравюри були чорно-білими. Але з початку XVIII століття чорно-біле відбиток на папері почали розмальовувати. Тоді ж з'явилася і техніка кольорового друку.

Гравюри укіьо стали популярними насамперед в Едо (так раніше називалася нинішня столиця Японії Токіо). Такі твори мистецтва спочатку призначалися для городян, які не мали грошей на купівлю дорогих картин. Можливість масового виробництва гравюр визначала часто та його тематику. На картинах зображалися сцени повсякденного життя, гейші, борці сумо, самураї, актори. Трохи згодом з'явилася і пейзажна тематика. Спочатку такі гравюри використовувалися як ілюстрації, які доповнювали збірки оповідань, потім стали самостійними творами (какемоно) і навіть використовувалися як афіші для театру кабуки.

Різноманітна тематика гравюр укіьо-е зумовила виникнення різних жанрів. Так, жанр бидзин-га зображував красу японських жінок. У жанрі якусь-е зображалися актори театру кабуки. У жанрі кате-га художники малювали птахів та рослини. А пейзажний жанр називався фукей-га. У той самий час зображення самураїв були пріоритетом жанру муся-е. У гравюрах укіьо-е існував і пікантний еротичний жанр під назвою сюнга (у перекладі — «весняні картинки»; японський ієрогліф «весна» є евфемізмом для позначення сексуальної сфери).

Згодом японські гравюри укіьо-е вплинули і на європейське образотворче мистецтво. Так, на думку мистецтвознавців, вони нерідко надихали кубистів, імпресіоністів та постімпресіоністів. Наприклад, відома картина Вінсента ван Гога «Портрет татуся Тангі» зображує людину на тлі мотивів із гравюр укіьо-е. Такі прояви у мальовничих роботах європейських художників пізніше були названі «японізмами».

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.