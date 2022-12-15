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Мануфактура: Wedgwood
Період створення: середина ХХ ст.
Із експозиції «Shvets Museum»
У нашій музейній колекції є чимало фарфорових виробів, які на перший погляд нагадують справжні камеї. Особливо подібною технікою виробництва славилися англійські мануфактури. Для тих, кому цікаво дізнатися, звідки це пішло, наш сьогоднішній екскурс в історію.
Гліптика (різьблення на кольорових дорогоцінних каменях та морських мушлях) є одним з найдавніших видів мистецтва. Така майстерність була відома ще шумерській, вавілонській, ассірійській та іншим давнім цивілізаціям. Майстри гліптики створювали рельєфні прикраси камеї з ІV століття до зв. е., і досі ці ювелірні шедеври не виходять із моди. Умільці, які володіли мистецтвом створення найтоншого різьблення на мінералах, ще до нашої ери навчилися створювати дивовижні ювелірні прикраси — геми. Геми були відомі і у Стародавній Месопотамії, і у Стародавній Греції, і у Римі, і у Стародавньому Єгипті.
Геми являли собою дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння округлої форми з вирізаним зображенням. В античному світі гемами прикрашали застібки на одязі, носили їх як медальйони у дорогоцінній оправі, прикрашали печатки, персні, амулети, предмети розкоші. У Середньовіччі геми стали невід'ємним атрибутом прикраси церковних предметів та одягу священиків. Геми також були улюбленою прикрасою монархів та знаті.
Існували два види гем — інталії та камеї. Інталія виконувалася у техніці поглибленого рельєфу на дорогоцінному, напівдорогоцінному камінні або на склі. Найбільш широке застосування інталії отримали як печатки, відбиток з яких виглядав опуклим. Але більш поширеними були все ж таки камеї.
Відомі з IV століття до н.е. геми виконувались в основному на однотонних каменях. З початку ІІІ століття до н.е. стали з'являтися більш красиві та дивовижні кольорові камеї та інталії. Багатошаровість мінералів дозволяла майстрам гліптики використовувати різне забарвлення шарів та створювати надзвичайний мальовничий ефект. У той час, як інталії почали застосовувати в основному тільки для печаток, камеї стали вишуканими ювелірними прикрасами. У XVII-XVIII століттях мистецтво камеї пережило свій розквіт.
Зазвичай камеї виготовлялися з різних матеріалів — найчастіше з агату, гематиту, гранату, сердоліку, сардонікса та іншого каміння, у яких шари можуть мати різне забарвлення. Надзвичайно ніжні камеї майстри створювали і з мушель.
Слід окремо відзначити всесвітньо відому камію Гонзаго, яка з'явилася у царській росії 1814 року. Камею подарувала Олександру I Жозефіна Богарну, колишня дружина Наполеона. 1542 року вперше згадується ім'я власника цієї камеї — герцог Мантуї Гонзаго. Після розгрому Мантуї Австрією камея почала подорожувати. За чотириста років вона сім разів змінила своїх власників.
Останнім часом камеї знову стали популярними. Сьогодні, як і у Вікторіанську епоху, камеями прикрашають брошки, підвіски, шпильки для волосся, кільця-персні. Мода на прекрасне не проходить ніколи.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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