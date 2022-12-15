20 грудня 2022

Видатного англійського вченого Джорджа Буля називають одним із засновників математичної логіки. Переоцінити його внесок у математику дуже важко, хоча свого часу його таланти в точних науках виявилися не відразу. Схожа доля чекала і на найвідоміші відкриття Буля. Наприклад, довгий час булева алгебра не знаходила практичного застосування. Хоча сьогодні вона використовується під час програмування.

Вивчати математику Джордж Буль почав досить пізно. Він народився в сім'ї робітника, тому перші свої уроки міг брати лише у батька. У 16 років йому довелося почати працювати, допомагаючи поповнювати мізерний бюджет своєї сім'ї. Він влаштувався у сільську школу, де спробував викладати. А вже за 4 роки Джорджу вдалося відкрити власну школу.

Буль довгий час надсилав статті до «Кембриджського математичного журналу». Потім почав публікувати свої дослідження у «Філософських працях Королівського товариства» і навіть був нагороджений медаллю Королівського товариства за внесок у математичний аналіз.

У це важко повірити, але майбутній всесвітньо відомий вчений отримав посаду професора математики, не маючи при цьому університетської освіти! Такого високого визнання він заслужив після публікації «Математичного аналізу логіки» в 1847 році.

У наші дні багато ідей Джорджа Буля використовуються в сучасних цифрових пристроях, про які він свого часу не міг щось знати. Ось і виходить, що вченому вдалося випередити хід науки на багато років вперед, зробивши відкриття ще до того, як у них виникла потреба.

До речі, дружина Джорджа Буля була не менш цікавою особистістю. Мері Еверест була племінницею знаменитого географа Джорджа Евереста. Саме за його внесок у картографію одна з найвищих гірських вершин світу була названа Еверестом.

У Джорджа та Мері народилися 5 доньок, імена яких нерідко звучать у науковому та літературному світі. Так, наприклад, Алісія проводила дослідження багатовимірних просторів і здобула почесний вчений ступінь у Гронінгенському університеті, а Люсі виявилася першою в Англії жінкою, призначеною на посаду керівника кафедри хімії. Етель Ліліан одружилася і взяла прізвище Войнич. Саме під цим прізвищем вона прославила свій письменницький талант, видавши роман під назвою «Овод».

1964 року на честь Джорджа Буля був названий кратер на Місяці.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.