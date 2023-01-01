3 січня 2023

Багато хто впевнений у тому, що голуби набули популярності завдяки вірі людей у їхню символічну природу. Напевно, так це є. Адже саме з цієї причини їм присвячені пам'ятники в десятках міст по всьому світу. Не кажучи вже про те, на скількох бронзових скульптурах ці птахи присутні наживо, залишаючи характерні сліди своєї присутності.

До речі, більшість із 800 відомих орнітологам порід голубів було виведено людиною. І це вкотре підтверджує популярність цих птахів, їхню красу та різноманітність. Наприклад, сизий голуб, що найчастіше зустрічається на всіх континентах, прославився тим, що з нього почалася історія голубиної пошти. І це сталося, як стверджують фахівці, майже п'ять тисяч років тому.

За часів Першої світової війни поштовому голубові № 888 за особливі заслуги навіть було надано звання полковника англійської армії.

Були й інші голуби-герої поштових служб. Особливо відомою в ті ж роки стала Шер Амі, голубка, яка здійснювала доставку повідомлень особливої ваги. Завдяки їй було врятовано 194 солдати союзних військ, які потрапили до оточення. Нагороджена вона за це була французьким Військовим хрестом та Золотою медаллю американського товариства поштових голубів.

Поштові голуби завжди були дорогими, тому що їхнє навчання виявилося справою непростою. У XI-XIII століттях за них часом пропонували не менше грошей, ніж за чистокровного арабського жеребця. Але найдорожчим птахом був визнаний голуб на прізвисько Peter Paul, проданий за 41 тисячу фунтів стерлінгів у 1986 році.

Можливо, ви звертали увагу, що при ходьбі голуби ніби кивають головою. Вони виконують ці рухи не просто так, а для регулювання зору. Коли птах робить крок, йому потрібно залишати голову в тому ж положенні, поки тіло його ніби «наздоганяє». Таким чином, голубові вдається розглянути об'єкти, що рухаються, або деталі. Загалом у голубів унікальний зір. Їх не можуть засліпити ні сонячне світло, ні спалах блискавки поблизу. Весь секрет полягає в структурі тканин їхнього ока, здатної пристосовуватися до умов навколишнього середовища. Можливо, тому ці птахи рідко збиваються зі шляху.

Політ голубів завжди гарний, але у породи бірмінгемський ролер він ще й незвичайний. Ці птахи у повітрі здатні здійснювати сальто тому, причому неодноразово. До цього часу вчені так і не змогли пояснити, для чого це робиться. Не птахи, а просто якась загадка природи.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.