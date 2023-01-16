Універсального інструменту немає: у Кабміні розповіли, як будуть захищати пенсії українців від інфляції

В Україні продовжується підготовка до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи. Очікується, що розпочнеться другий етап пенсійної реформи після закінчення війни.



Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в етері телемарафону.



Чиновниця зазначила, що одним з найважливіших моментів на стадії розробки відповідного законопроєкту є кроки щодо забезпечення збереження накопичень.



«Немає єдиного універсального інструменту, як забезпечити заощадження накопичень. Але ми розуміємо, що є комплекс інструментів, на які слід покладатися, щоб забезпечити захист інвестицій від інфляції. З одного боку, йдеться про комбінацію інвестиційних інструментів для того, щоб це були помірні ризики і максимально можлива при цьому прибутковість вкладів. З іншого боку, це питання того, щоб убезпечити громадян від будь-яких маніпуляцій, махінацій із грошима», — пояснила Марчак.



Вона наголосила, що реформа спрямована на забезпечення якісного нагляду, перевірки та дій усіх учасників, які будуть залучені до неї.



Так, планується посилити відповідальність керівників пенсійних фондів, які будуть допущені до укладання угод. Це дозволить мінімізувати будь-які ризики шахрайства та некомпетентного управління.



Нагадаємо, у 2023 році вимоги до страхового стажу зміняться. У 60 років зможуть оформити пенсію українці, які мають 30 років страхового стажу. Інакше призначення пенсії відкладається до 63 років.

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