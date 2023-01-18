Пенсіонери «втратили» надбавки через пенсійну реформу: в чому справа

Багато пенсіонерів, які йшли на пенсію до 2011 року, маючи 25 років стажу, з 2011 року почали виявляти, що отримують лише мінімальну пенсію. Чому так відбувається, пояснив незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін.

Він нагадав, що у жовтні 2011 року було здійснено черговий етап пенсійної реформи, яка обмежувала права майбутніх пенсіонерів — жінкам почали піднімати пенсійний вік, посилилися вимоги до стажу для виплати мінімальної пенсії. Тоді ж змінилися правила визначення наднормативного стажу.

Наднормативним почали вважати стаж, відпрацьований жінками понад 30 років, а чоловіками — понад 35 років. При цьому для осіб, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, наднормативний стаж, як і раніше, вважається за кожен рік, відпрацьований понад 20 років для жінок та понад 25 років для чоловіків.

Також слід розуміти, що в останні роки з'явилися деякі додаткові зміни у законодавстві, які спрямовані на збільшення пенсій людям старшого віку та з більшим стажем (не менше 30 та 35 років для жінок та для чоловіків відповідно).

Проте з грудня 2022 року рішенням уряду трохи «підтягнули» і пенсії громадян молодше 70 років. І не лише тим, у кого багато стажу. Так, з 1 грудня пенсія у жінок з повним стажем (від 30 років) не повинна бути нижчою за 2500 гривень. При цьому у тих, хто має менше стажу, пенсія все одно мала трошки підрости — пропорційно до наявного стажу, виходячи із зазначеної суми.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли, хто може виправити помилку у трудовій книжці.

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