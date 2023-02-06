Носіння військової форми «влетить у копійчину»: юрист пояснив, що загрожує цивільним, які видають себе за військовослужбовців

В Україні вже майже рік триває воєнний стан та мобілізація, на вулицях населенних пунктів часто можна побачити людей у військовій формі. Втім, не всі громадяни мають право її носити.

Як пояснив юрист Ілля Хромець на порталі B2Bconsult, законодавство України забороняє цивільним носити військову форму як у мирний, так і у воєнний час. Відповідна стаття була внесена до КУпАП ще у 2019 році.

«Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян („мінімум“ — 17 гривень, штрафи — від 2250 до 3400 гривень, — Авт.) із конфіскацією відповідної форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України», — зазначив юрист.

За його словами, є судова практика притягнення до відповідальності цивільних за вказаною статтею. Втім, більшості притягнення відбувається з причин відсутності у порушника адвоката і за умов, що сам порушник погоджується з тим, що він вдягнув форму, як військову, демонструючи свою причетність до ЗСУ. В іншому випадку правопорушення довести доволі складно — у законодавстві немає чіткого визначення щодо характеристик форми, а також немає відповідальності за форму, або одяг схожий на військовий.

«Отже, відповідальность за носіння одягу, схожого на одяг ЗСУ, на сьогодні немає. Верховна Рада має законопроекти для удосконалення недоліків щодо форми, проте на сьогодні це тільки проекти. Ситуація така, що звернутись із заявою до Нацполіції про порушення закону можна, а от чи притягне суд до відповідальності залежить вже від низки фактів та обставин справи», — додав Хромець.

Нагадаємо, що наразі призвати на службу можуть не лише придатних до неї, а й обмежено придатних та людей з «білими квитками». Втім, це не означає, що їх відправлять на фронт.

Фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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