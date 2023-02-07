Потрібно лише кілька хвилин: юристи пояснили, як розрахувати та сплатити онлайн судовий збір

При зверненні до суду з позовною чи іншою заявою особа має сплатити судовий збір. Як розрахувати та сплатити його онлайн, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО.

«З 1 січня 2023 р. змінено ставки судового збору, бо згідно із Законом „Про судовий збір“ розмір судового збору залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року. Так, у 2023 р. прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений у розмірі 2 684,00 грн. Для прикладу, це означає, що у 2023 р. доведеться сплатити за подання позовної заяви: про розірвання шлюбу — 1 073,60 грн; про поділ майна при розірванні шлюбу (позов майнового характеру) — 1% ціни позову, але не менше 1 073,60 грн та не більше 8 052,00 грн. Тобто, навіть якщо ціна позову становить більше 805 200,00 грн, позивачу доведеться сплатити 8 052,00 грн. судового збору. Про подання іншого позову майнового характеру (наприклад, про стягнення заборгованості) — 1% ціни позову, але не менше 1 073,60 грн та не більше 13 420,00 грн. Про визнання недійсним договору (позов немайнового характеру) — 1073,60 грн; про оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (наприклад, оскарження штрафу за стоянку автомобіля в недозволеному місці) — 536,80 грн; за повторну видачу копії судового рішення — 8,05 грн за кожен аркуш паперу тощо».

Розрахувати судовий збір для кожної конкретної справи можна, скориставшись онлайн-калькулятором на сайті «Судова влада України». У разі, якщо планується подача позову немайнового характеру, судовий збір одразу буде розрахований автоматично.

«Онлайн-калькулятор містить актуальні реквізити судів та рекомендації щодо призначення платежу, а головне, допоможе сплатити судовий збір. Щоб скористатися ним, зробіть декілька кроків: оберіть суд, до якого подаватимете заяву (позов, інший процесуальний документ). На сторінці суду оберіть вид / тип документа, за подачу якого плануєте сплачувати судовий збір, та натисніть на необхідне поле. Заповніть пусті поля (вкажіть ПІБ, РНОКПП (ІПН), адресу, дату платежу та за бажанням e-mail для отримання квитанції). Сплатіть судовий збір онлайн або збережіть сформовану квитанцію та зверніться до відділення будь-якого банку для допомоги у сплаті. У разі сплати судового збору онлайн — роздрукуйте квитанцію».

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