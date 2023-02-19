Не «китайська грамота»: експерт показав на прикладах, як самостійно розрахувати розмір пенсії

У багатьох пенсіонерів часто виникають питання про розмір пенсії та принципи її нарахування, про надбавки та перерахунки. Однак цілком можливо і самому спробувати зробити такі обчислення, знаючи певні нюанси, на які вказав незалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін.

В Україні пенсія за віком залежить від трьох показників:

середньої зарплати по Україні за три роки, що передують році звернення за пенсією;

індивідуального коефіцієнта зарплати;

коефіцієнта стажу.

Припустимо, чоловік 60 років вийшов на пенсію в липні 2022 року, маючи 37 років стажу. Для призначення пенсії застосували показник середньої зарплати в країні за три попередні роки, тобто за 2019−2021 роки, що становить 10 846,37 гривні.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати прорахувати самостійно дуже складно. Він визначається шляхом порівняння зарплати людини за кожен місяць за останні 22 роки (з липня 2000 року до червня 2022 року) із середньою зарплатою по Україні за відповідні місяці.

Для прикладу візьмемо коефіцієнт «1». Це означає, що людина отримувала всі ці роки рівно таку ж зарплату, як і середня по країні. Тобто ми ділимо його зарплату на середню. Природно, такий коефіцієнт може бути і більшим, і меншим (зазвичай округляється до п’яти знаків після коми).

Найпростіше з коефіцієнтом стажу. 37 років стажу дають право отримувати 37% від зарплати.

Знаючи всі три показники, ми легко прораховуємо основний розмір пенсії. Потрібно їх просто перемножити між собою: 10 846,37×1×0,37 = 4 013,16 грн.

У даному випадку до пенсії встановлюється також доплата за два роки наднормативного стажу. В цьому випадку надбавка становитиме 2% від розміру прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня 2022 року прожитковий мінімум становив 2027 гривень. Значить, розмір доплати за стаж при призначенні пенсії в цьому прикладі міг би становити 40,54 гривні. .

Також слід пам’ятати, що доплата за стаж вважається по-різному:

у чоловіків і у жінок;

у пенсіонерів, що вийшли на пенсію до жовтня 2011 року та пізніше;

у тих, чий основний розмір пенсії вищий за прожитковий мінімум, і у тих, чия пенсія нижча за цей показник.

Нагадаємо, що в Інституті демографії та соцдосліджень попереджають про імовірні проблеми багатьох пенсіонерів, які можуть виникнути у майбутньому. Згідно з розрахунками, з 2025-го у більшості 60-річних українців не вистачатиме стажу для того, щоб виходити на пенсію вчасно, а в 2027-му вимоги щодо стажу не зможуть виконати вже 45% українців. А з урахуванням пандемії та повномасштабної війни навіть на такий показник сподіватися не можна.

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