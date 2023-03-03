8 березня 2023

Багато років тому, мандруючи Арабськими Еміратами, я відвідав житло старого бедуїна. Він жив у таких спартанських умовах, що це не могло не викликати подиву. Адже країна, відкривши у надрах величезні природні багатства, швидко розвивалася. Держава робила для корінних жителів все, про що раніше можна було тільки мріяти, — і нові добротні будинки надавала безкоштовно, і лікування в будь-якій клініці світу готова була оплатити, і багато інших найнеймовірніших речей. А цей старець продовжував жити в пошарпаному вітром наметі на самому краю пустелі.

Відповідаючи на наші запитання, бедуїн розповів одну давню притчу. Прийшов одного разу до такого, як він, старця за порадою молодий бедуїн. І спитав його:

- Ось я живу в пустелі трохи більше року, і за цей час уже п'ять чи шість разів у наших місцях з'являлася сарана. Ти ж знаєш, що то за напасть. Вона проникає куди завгодно, навіть у їжу. Що мені робити?

Старець, що жив у пустелі вже п'ять десятків років, відповів:

— Коли сарана потрапила мені в юшку вперше, я все відразу вилив. Потім, вдруге, я викинув тільки сарану, а юшку з'їв. Втретє я вже з'їв і юшку, і сарану. А тепер, якщо сарана намагається вибратися з моєї миски, я стикаю її назад. Людина, мій юний друг, згодом звикає до всього…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.