Буде як мед: чим навесні підгодувати вишню, щоб ягода виросла великою та солодкою

Великі та солодкі вишні — це справжня прикраса саду. Правильний та своєчасний догляд з внесенням потрібних добрив підвищує шанси зібрати багатий урожай. Тому варто дізнатися, чим можна підгодувати вишню навесні, щоб ягода була солодкою, як мед.

Внесення добрив є цілою наукою, пише спеціалізований портал fertilizerdaily.

По-перше, важливо садити дерева у відповідний для них ґрунт. В ідеалі він має бути піщаним. Але якщо це важка глина, до неї варто внести перегній, золу, мінеральні добрива.

До висадження вишні в лунку найкраще внести хлористий кальцій або суперфосфат. Ці мінеральні добрива найефективніше допоможуть саджанцю рости та розвиватися. Такий родючий ґрунт дозволяє садівнику забути про підживлення молодого деревця на три роки.

Але не завжди вишня потребує добрив. Щоб це зрозуміти, слід стежити за зростанням. Якщо дерево молоде, йому менш як 7 років, воно повинно вирости за рік від 50 см. Якщо пагони ростуть повільніше, це означає потребу в підживленні.

Родюча вишня постійно потребує добрив. В першу чергу йдеться про гній, що перепрів, або компост. Але й мінеральні підживлення будуть не зайвими.

Садівники знають, що з перших теплих днів потрібно займатися садом. І почати слід з обрізки вишні. Тільки після цього можна задуматися про підживлення.

Удобрювати її слід за таким алгоритмом:

- після обрізки гілок, але до появи бруньок — сечовина чи аміачна селітра;

- до цвітіння — добрива з фосфором та калієм.

З самого початку весни вишня потребує азоту. Цей хімічний елемент є важливим для дерева, адже дозволяє йому сформувати пишну зелену масу.

Друге підживлення має містити калій з фосфором. Вони зроблять ягоду більшою і смачнішою, а ще вона стане солодкою, як мед. Якщо у ґрунті не вистачає кальцію, то можна ввести підживлення з цим елементом.

У період формування зав'язей можна обприскати вишню розчином калію та фосфору. За кілька днів слід внести по склянці золи під кожне дерево.

Бурштинова кислота також стане чудовим добривом для вишні, яка ще не розцвіла. Усього 3 г речовини потрібно розчинити в 10 л води та обприскати дерева.

Добрива важливі не лише навесні, а й літом. Наприкінці серпня бажано внести підживлення, яке складається з таких компонентів: 10 л води, 1 ст. л. розчину калію, 2 ст. л. гранульованого суперфосфату,

300 г золи.

Це відмінне підживлення, яке живитиме дерево та покращуватиме смакові якості ягід. Адже смачні та солодкі вишеньки — найкраща нагорода для садівника.

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