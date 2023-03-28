«Клята війна не дала поховати у рідному селі»: загинув український захисник, який все доросле життя був на війні

У Ромнах на Сумщині в останню путь провели героя російсько-української війни Євгена Трубача. В лютому 2023 року він з групою бійців вирушив для виконання бойового завдання. Хлопці не повернулися. З того часу старший водій управління мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону помилково вважався безвісти зниклим. Після успішних бойових дій сил ЗСУ вдалося забрати тіла полеглих. Солдат Євген Трубач загинув біля міста Вугледар Донецької області. Йому назавжди 28.

«Євген народився і жив у Херсонській області. Був старшим сином в великій багатодітній родині, — написала в некролозі знайома загиблого Ірина Джос. — В 2012 році закінчив 11 класів школи, вступив до училища, де здобував професію зварювальника. Євген не закінчив навчання, бо в 2014 році його було призвано на строкову службу в армію, де він підписав контракт для служби в ЗСУ. Мотопіхотний батальйон, у складі якого перебував Євген, охороняв адміністративні межі з Кримом, окупованим рф. Згодом був направлений для оборони Україні на східному напрямку».

З 2016 року Євген воював в найгарячіших точках на сході країни в ході АТО. 24 лютого 2022 року батальйон перебував у селі Піски під Донецьком. Кілька місяців героїчного захисту населеного пункту під шаленим цілодобовим вогнем ворога. В кінці січня 2023 року підрозділ, у складі якого боронив країну Євген, брав участь в успішній обороні Вугледару.

Клята війна не дала можливості родині провести родичам бійця в останню путь. Рідне село Каїри Горностаївського району Херсонщини ще знаходиться під ворожою окупацією.

Поховали Євгена Трубача в місті Ромни, де живе його сестра з родиною.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Донеччині українського захисника Олександра Ковтуна.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram