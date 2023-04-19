Азот, фосфор чи калій: які добрива потрібні томатам і як зрозуміти, чого не вистачає рослинам

Розсаду томатів, яку вже невдовзі висаджуватимуть в грунт, перед закалюванням необхідно підживлювати, аби вона легше перенесла зміну умов.

Про те, чого саме не вистачає рослині, можна побачити по її зовнішньому вигляді, пише «Дача. Сад та город».

Так, про нестачу азоту, який відповідає за нарощування вегетативної маси (стебел, листя), просигналізує пожовкле листя. В такому випадку томати варто обприскати розчином сечовини або аміачної селітри.

У разі нестачі фосфору, який сприяє розвитку кореневої системи, прискоренню цвітіння та дозріванню плодів, листя темнішає, краї загортаються всередину, прожилки на листі набувають фіолетового відтінку. Для виправлення ситуації необхідно застосувати фосфорні добрива (суперфосфат, монофосфат калію).

Якщо листя у томатів почали «кучерявитися», то це означає нестача калію. Він сприяє утворенню зав'язей, яскравому забарвленню плодів, а також стійкості до хвороб. У випадку його нестачі на старому листі з'являється крайовий опік, після чого листові пластини висихають та розсипаються. Виправить ситуацію може підживлення золою, сульфатом калію або калімагнезією. Також на урожайність та утворення зав'язей впливає бор.

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Фото Pixabay



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