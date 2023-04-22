Роботи в селі немає, а стажу не вистачає: експерт прокоментував ситуацію, в якій опинилися деякі українці

На відміну від багатодітних матерів більшість українців не можуть вийти на пенсію лише при досягненні 60-річного віку.



Щоб оформити пенсію за віком в цьому році потрібно мати щонайменше 30 років загального стажу. Це стосується і жінок, і чоловіків, нагадав незалежний експерт Сергій Коробкін.

При цьому фахівець прокоментував лист однієї з читачок, яка почала оформлювати пенсію при досягненні 60 років, однак їй нарахували лише 16 років стажу. Але роботи в селі немає, чоловік помер раніше, а поїхати розбиратися в місто вона не може, так як має на руках стареньку матір і трьох дітей, один з яких має інвалідність.

У відповіді експерт розібрав ситуацію, у якій опинилася читачка та рекомендував можливі виходи з неї.

Згідно з його роз'ясненням, наявність лише 16 років стажу дає право оформити пенсію не в 60, а в 65 років. Тому до 2022 року жінці було б доцільно розглянути питання призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника замість пенсії за віком. Однак минулого року в законодавство було внесено зміни, відповідно до яких правила змінилися не на користь людей.

Тепер в законі є таке формулювання, що до непрацездатних членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відносяться, зокрема, «чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону». Мова про Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».



Таке хитре формулювання означає, що вам хоч і є 60 років, однак через відсутність стажу право на пенсію поки не настало. Таким чином, втрачається можливість на призначення того чи іншого виду пенсії до досягнення 65 років.

Разом з тим право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника також мають неповнолітні діти померлого або діти більш старшого віку, якщо вони мають інвалідність з дитинства. Тож заявниця може розглянути цей варіант і оформити пенсію хоча б на одну дитину.

Також, якщо мова йде саме про інвалідність з дитинства, то є ще один важливий нюанс. За законом матері інвалідів з дитинства мають право на дострокову пенсію при досягненні 50 років за наявності всього 15 років загального стажу.

Нагадаємо також, що в Україні попри війну продовжують здійснювати доплати до пенсії особам, які досягли 70-річного віку.

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