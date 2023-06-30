Частина українців отримає до 3 млн гривень на розвиток бізнесу: хто може претендувати на виплату та як її оформити

В Україні, де для учасників бойових дій раніше запустили програму грантів, стартувала нова програма «Варто» для підтримки ветеранського бізнесу від Українського ветеранського фонду. Про це повідомили в організації.

Так, можна отримати від 500 тисяч до 3 млн грн. Взяти участь можуть ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Для того, щоб взяти участь потрібно подати заявку за посиланням (скріпивши її електронним цифровим підписом). Заявку потрібно подати до 13 липня 2023 року (до 23:59 за київським часом). Переможців оголосять 15 серпня 2023 року.

Разом із заявкою потрібно подати:

• документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця або юридичної особи та відображають актуальні дані про таку особу, які містяться в ЄДРПОУ (витяг обов’язково має бути завірений ЕЦП заявника);

• завірену належним чином копію статуту та опис з кодом доступу до Статуту в ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

• рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для юридичних осіб);

• скановану копію посвідчення учасника бойових дій та/або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни фізичної особи-підприємця або засновників суб’єкта підприємницької діяльності-заявника, та/або скановану копію посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни, та/або посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України, які є засновниками суб’єкта підприємницької діяльності-заявника;

• проєктну заявку (опис проєкту);

• кошторис;

• резюме членів команди проєкту;

• термін реалізації проєкту (до одного року);

• якщо проєктом передбачено часткове фінансування (співфінансування), обов’язково подається гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування).

• інформацію від уповноважених органів про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати заробітної плати більш як два місяці станом на 1 число місяця, в якому заявник подає аплікаційний пакет;

• для юридичної особи: копію балансу та звіту про фінансові результати за два останні звітні періоди — проміжна звітність щоквартальна,

• для фізичної особи-підприємця: копію звітності за останній звітний період, що передує даті подання аплікаційного пакета з підтверджувальним документом про здачу звітності або лист з обґрунтуванням, що така звітність ФОП не подавалась, оскільки з моменту реєстрації ФОП звітний період ще не настав;

• гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів та про те, що заявник, його керівний склад та члени команди проєкту не притягувались до відповідальності за корупційні правопорушення.

Як писали «ФАКТИ», агенція США з міжнародного розвитку (USAID) пропонує українським бізнесменам гранти, аби підтримати становлення і розвиток різних сфер діяльності під час війни. Йдеться про кошти в розмірі від 600 тисяч гривень до 1,2 мільйонів гривень.

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