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Норвегія запрошує українців на роботу: які вимоги та скільки платять

15:45 1 липня 2023
Робота покоївки

Норвегія, яка готова передати Україні кілька списаних американських F-16, які досить швидко можна повернути в стрій, з початком повномасштабної російської збройної агресії прихистила у себе сотні українців.

Однак на відміну від Німеччини, тут біженців найчастіше розміщають у комунах у селах та невеликих містах, де роботи зазвичай небагато. Отже і сподіватися на великі заробітки (середня зарплата в країні у 2022 рокі становила 4700 євро на місяць) без знання мови на початках не доводиться, пишуть українці у Facebook-групі з пошуку роботи.

Крім того, норвезькі роботодавці віддають перевагу кваліфікованим та досвідченим співробітникам.

Без знання мови у великих містах можна знайти вакансію електрика, механіка, вантажника, водія, зварювальника тощо. Жінкам же пропонується робота у сфері обслуговування — покоївок, офіціанток, прибиральниць.

Електрик з підтвердженою кваліфікацією може заробляти 4200 євро, прибиральник — близько 4060 євро, маляр — 3690 євро. Для розуміння — квартиру тут можна орендувати за 1600 євро на місяць, а на місячний проїзд громадським транспортом доведеться віддати близько 80 євро, розповіли учасники групи.

Нагадаємо, навесні Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала програму з підтримки українців-власників бізнесу, які переїхали з територій ведення активних дій до Львівської або Тернопільської областей.

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