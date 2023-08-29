37.59 / 38.35 40.77 / 41.80
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Третій Спас: як за старих часів ворожили на горіхах та інші традиції свята 29 серпня

10:29 29 серпня 2023
горіхи

Цикл літніх свят завершує Третій Спас, який ще називають Горіховий, Холодний, Хлібний чи Полотняний.

Його православні християни відзначають одразу після Першої Пречистої, 29 серпня.

На Горіховий Спас у церкві святили хліб з борошна нового врожаю, горіхи, яблука, випічку. Оскільки піст вже скінчився, дозволялося нести м'ясо, птицю, яйця і т.д.

Хлібним свято називається, бо господині пекли хліб з нового борошна, а Горіховим, бо в лісі починали збирати ліщину.

У народі знали: «Багато горіхів на Спас, за рік запасеш хліба про запас».

Існувало багато прикмет, пов'язаних зі святом.

Якщо журавель залишав рідні місця до Третього Спасу, то знали, що осінь буде короткою, а на Покрову перші заморозки — «Успіння минуло, сонце на осінь пішло».

Літні люди вірили, що на Горіховий Спас не ходять у ліс без оберега, щоб нечисть не причепилась і не завела у хащі.

Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь буде теплою, а зима пройде без хуртовини.

Якщо на Третій Спас гарна погода, то зима буде короткою, а весна ранньою.

Як і на інші свята, на Горіховий Спас ворожили. На зірваних горіхах дівчата загадували бажання. Якщо траплявся солодкий за смаком горіх — до великого почуття, гіркий — до чоловічої зради, гнилий — до біди, а терпкий і незрілий плід — чекай на важливу звістку.

На Третій Спас дозволялося працювати, але не можна було лаятись, люди намагалися не ображати одне одного, не можна відмовляти у посильній допомозі, не забували про сиріт, немічних й нужденних, намагалися пробачати образи.

З цього часу починався відліт птахів у теплі краї. Лелеки ставили пташенят на крило, проводячи щоденні репетиції перед далекою дорогою. За старих часів при прощанні з лелеками чоловіки навіть знімали шапки, кланялися й бажали їм легкого шляху та швидкого повернення додому.

Як відомо, всі три Спаси — Яблучний, Медовий та Горіховий відносяться до великих релігійних свят.

Ще велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці — християни відзначили 28 серпня після Успенського посту.

41

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

«Зайвих» грошей не буває: які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток

Актор Максим Віторган

Російського актора, який назвав війну проти України ганьбою росії, «вирізали» з серіалу, замінивши дипфейком

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

Військовий квиток

Свіжі зміни у законодавстві: названо ще одну причину відмови від мобілізації

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту