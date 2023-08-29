Третій Спас: як за старих часів ворожили на горіхах та інші традиції свята 29 серпня

Цикл літніх свят завершує Третій Спас, який ще називають Горіховий, Холодний, Хлібний чи Полотняний.

Його православні християни відзначають одразу після Першої Пречистої, 29 серпня.

На Горіховий Спас у церкві святили хліб з борошна нового врожаю, горіхи, яблука, випічку. Оскільки піст вже скінчився, дозволялося нести м'ясо, птицю, яйця і т.д.

Хлібним свято називається, бо господині пекли хліб з нового борошна, а Горіховим, бо в лісі починали збирати ліщину.

У народі знали: «Багато горіхів на Спас, за рік запасеш хліба про запас».

Існувало багато прикмет, пов'язаних зі святом.

Якщо журавель залишав рідні місця до Третього Спасу, то знали, що осінь буде короткою, а на Покрову перші заморозки — «Успіння минуло, сонце на осінь пішло».

Літні люди вірили, що на Горіховий Спас не ходять у ліс без оберега, щоб нечисть не причепилась і не завела у хащі.

Якщо вода у водоймах спокійна, то осінь буде теплою, а зима пройде без хуртовини.

Якщо на Третій Спас гарна погода, то зима буде короткою, а весна ранньою.

Як і на інші свята, на Горіховий Спас ворожили. На зірваних горіхах дівчата загадували бажання. Якщо траплявся солодкий за смаком горіх — до великого почуття, гіркий — до чоловічої зради, гнилий — до біди, а терпкий і незрілий плід — чекай на важливу звістку.

На Третій Спас дозволялося працювати, але не можна було лаятись, люди намагалися не ображати одне одного, не можна відмовляти у посильній допомозі, не забували про сиріт, немічних й нужденних, намагалися пробачати образи.

З цього часу починався відліт птахів у теплі краї. Лелеки ставили пташенят на крило, проводячи щоденні репетиції перед далекою дорогою. За старих часів при прощанні з лелеками чоловіки навіть знімали шапки, кланялися й бажали їм легкого шляху та швидкого повернення додому.

Як відомо, всі три Спаси — Яблучний, Медовий та Горіховий відносяться до великих релігійних свят.

Ще велике свято — Успіння Пресвятої Богородиці — християни відзначили 28 серпня після Успенського посту.

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