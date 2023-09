Дві прем'єри одразу: колишня солістка ABBA записала нову пісню та відкрила сторінку в Instagram

Колишня солістка легендарного гурту ABBA, який у 2021-му возз'єднався через 40 років, Агнета Фельтског випустила нову пісню, готує до виходу новий альбом і завела аккаунт в Instagram. Він з'явився, на радість численних шанувальників 73-річної шведської співачки, в останні дны серпня.

Щодо нового синглу, то він називається «Where Do We Go from Here?» (Перекласти можна як «Куди нам йти далі?»).

Новина про вихід пісні стала першим постом Агнети у Instagram. Вона також виклала там свою фотографію (фото в заголовку).

Фанати не приховують захоплення та хвилювання. Адже це перша пісня Фельтског за 10 років!

Агнета рівно 55 років тому, коли вийшов її дебютний сольний сингл

Прем'єра пісні відбулася у радіоефірі BBC. Співачка дала невелике інтерв'ю, в якому зізналася, що її знову заманив у студію продюсер Йорген Елофссон, який займався випуском її альбому 2013 року під короткою назвою A.

Пісню «Where Do We Go from Here?» він спочатку написав для іншої співачки Камілли Байрак, але ризикнув дати послухати демоверсію Агнеті. І Фельтског прийшла в захват. І тоді вони вирішили записати цю композицію як сингл.

Пісня вочевидь ризикує стати міжнародним хітом. Це гарна попкомпозиція про кохання, і Агнета, як це часто бувало раніше в її піснях, перебуває на роздоріжжі у стосунках. Тому вона задається питанням: «Що, якщо ти той, кого я згадуватиму, коли стану старою і сивою і оглядатимусь на моє життя?»

Співачка зізнається, що дуже нервує. Вона не впевнена, чи змогла взяти високі ноти, які її голос не відтворював протягом багатьох років.

«Я була трохи напружена і трохи нервувала, тому що коли ти стаєш старшою, твій голос змінюється», — пояснила Агнета.

Співачка розповіла трохи про новий альбом. Він отримав назву A+. Це логічно, вважають Фельтског та Елофссон, оскільки він складається з реміксів попереднього альбому 10-річної давності. Як стверджує Агнета, Йорген створив диво та дав старим пісням «новий одяг». При цьому її голос зберігся практично без змін.

Елофссон скромно додає, що ремікси він зробив у модному нині стилі дископоп. У ньому записані нещодавні успішні дуети Елтона Джона з Дуа Ліпою та Брітні Спірс.

