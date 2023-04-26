«Серед прихильників цього стилю був Стів Джобс»: стилістка Ірина Джус про актуальний сьогодні нормкор

Нормкор — стриманий стиль на основі базових речей, в основі філософії якого — бути поза модою. Він стає дедалі популярнішим у світі. Назва стилю походить від двох слів — normal (нормальний, звичайний) та core — «ядро, суть, основа». У нормкорі відсутня екстравагантність. У пріоритеті досить прості демократичні речі, які не привертають увагу, при цьому вони функціональні. Цей стиль майже завжди й всюди доречний та у багатьох випадках позбавляє необхідності дотримуватись дрес-коду та гнатися за модою. Про ознаки стилю та причини його популярності «ФАКТАМ» розповіла відома українська стилістка та дизайнерка Ірина Джус (на фото у заголовку).

«Найдоречніша довжина в цьому стилі — міді, адже вона найменш претензійна»

— Нормкор займає дуже впевнену позицію у fashion-світі, — говорить Ірина Джус. — У час складних випробувань (війна, пандемія, економічна криза) у більшості людей відбувається переоцінка цінностей. Гонитва за трендами у нових реаліях стає недоречною, бо не на часі. Натомість люди прагнуть комфорту та відчуття певної позачасовості, єднання з чимось віддавна рідним.

Обираючи одяг, прихильники нормкору прагнуть комфорту (фото з альбому Ірини Джус)

— Які характерні риси нормкору?

— Він інтегрує атрибути кежуалу, ділового та спортивного стилів. Білі футболка та сорочка, чорний гольф, худі, класичні джинси, кросівки, туристичні бриджі, сандалії та поясні сумки — всі ці звичні речі характерні для нормкору. Також йому притаманний мінімалізм у кольоровій гамі. Зазвичай це стримані неяскраві відтінки, нейтральна палітра та монохром.

У стилі «нормкор» доречна біла сорочка (фото з альбому Ірини Джус)

— Які сукні актуальні у нормкорі?

— Це може бути трикотажна сукня-гольф, сукня-футболка або сукня-сорочка. Найдоречніша довжина в цьому стилі — міді, адже вона найменш претензійна.

«На думку більшості прихильників нормкору, байдужість до брендів та сезонних тенденцій економить час та фінанси»

— Чи доречні у цьому стилі аксесуари?

— Нормкор тяжіє до аскетичності, але якщо прикрас усе ж хочеться, то мінімалістична або ж некричуща класична біжутерія не завадить. Проте я б радила змістити акцент на такі аксесуари, як окуляри, пасок, годинник, резинки для волосся.

— У чому переваги нормкору?

— На думку більшості прихильників цього стилю, байдужість до брендів та сезонних тенденцій економить час та фінанси. При цьому вони обирають зручний якісний одяг. Ті ж адепти нормкору, які, навпаки, цінують відомі (або ж нішові) бренди вбрання та аксесуарів і тяжіють до легендарних кросівок чи класичного годинника, не мусять перейматися відстеженням мікротрендів і можуть користуватися улюбленими речами впродовж багатьох років. До речі, серед прихильників стилю «нормкор» був Стів Джобс.

Сукня-гольф - дуже зручна річ у гардеробі (фото з альбому Ірини Джус)

— У чому різниця між смарт-кежуалом та нормкором?

— Ці два стилі можуть перетинатися і навіть мати однаковий візуальний ряд. Різниця, однак, суттєва й полягає в підході до формування образу. Смарт-кежуал, що вирізняється розслабленим підходом у порівнянні з класикою, підпорядковується трендам, орієнтується на законодавців моди.

— Які нові стилі та тенденції зараз зароджуються?

— Увага дизайнерів нині зосереджена не стільки на генеруванні нових стилів, скільки на цінностях осмисленого споживання, виводячи на авансцену такі свідомі підходи до виробництва, як ресайклінг (використання продуктів переробки відходів у якості матеріалів — наприклад, пластику) та апсайклінг (створення нових речей на базі старих). Це суттєво зміщує пріоритет у бік індивідуалізації, бо з наявних ресурсів можна зробити обмежену кількість речей, або ж навіть одиничні вироби. Екологічно орієнтовані бренди часто тяжіють до еклектики — поєднання «несумісного».

Раніше стилістка Ірина Джус розповіла, що чорні сумки повертаються.

Фото у заголовку з альбому Ірини Джус, автор Jude P

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