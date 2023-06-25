Таланти українців вражають. Наприклад, «ФАКТИ» писали про майстринь, що створюють мило у вигляді тістечок та квітів, та цукрові квіти, що не відрізнити від справжніх. Нічники з візерунками, які створює з невеликих гарбузиків майстриня Оксана Шпетна з міста Хорол на Полтавщині, можуть бути окрасою вишуканих осель. Зазвичай над такими виробами працюють цілі мануфактури. А вона це робить сама, власноруч!

У інтерв’ю «ФАКТАМ» Оксана Шпетна розповіла про секрети своєї творчості.

Такий нічник може стати справжньою окрасою оселі

- Все своє життя я люблю щось створювати — плела з ротангу, працювала з джгутом, епоксидною смолою, — розповідає Оксана Шпетна. — Історія зі світильниками почалася восени 2017 року абсолютно випадково. Із залишка бамбукових шпалер, шматка дерева і плафона старої лампи за допомогою дрелі і сверла я зробила новий нічник. Згодом захотілося створювати вироби, саме пов’язані зі світлом — незвичайні, красиві та практичні. Якось в інтернеті я побачила дизайнерські роботи з гарбузів і вирішила, що теж спробую використати їх у якості матеріалу для втілення своїх ідей.

— Який сорт гарбуза використовуєте?

- Лагенарію. Це однорічна ліана, яка має плоди-гарбузики різної форми. Побачила цей сорт у інтернеті. Ця рослина дуже любить тепло і наш клімат їй не дуже до вподоби. Я вирішила її виростити у теплиці. Восени 2018 року зібрала перший урожай. Кожний гарбузик треба до роботи підготувати: висушити, зняти природний захисний восковий шар, вичистити з середини висушену м’якоть… Тільки потім можна приступати до створення візерунку. Перший мій плафон з’явився через чотири місяці тренувань — різьблення та малювання. Другий був досконаліший за перший. Для мене важливо все продумати до дрібниць. Скажімо, як виглядатиме плафон, коли світитиметься вночі.

— Що найскладніше у роботі?

- На кожному етапі свої складнощі, починаючи з вирощування. Проте один з найвідповідальніших — сушка. Адже вона має бути природньою. Якщо прискорити цей процес, помістивши гарбузик у духовку, то можна плід зіпсувати, оскільки він зморщиться. Час сушки залежить від розміру. Показник того, що рослина висохла, якщо всередині торохтить насіння, і вона стає твердою, майже задерев’янілою. Коли це відбулося, залишається розрізати гарбузик і вичистити. Це треба робити у масці, щоб захистити дихальні шляхи від попадання дрібних частин. Гарбузик до роботи готовий -- приступаю до творчого процесу. На цьому етапі потрібна максимальна уважність, адже один необережний рух фрезою — і можна зіпсувати візерунок. Потім починаю працювати з фарбою, лаком. До речі, різьбленням займаюсь лише у темряві, помістивши у середину гарбузика лампочку. При денному світлі це так філігранно не зробити. А я прагну досконалості.

Кожний нічник особливий по-своєму

— Які ще рослини використовуєте для роботи?

— Для такої творчості підходить лише гарбуз та деревина. Проте з деревиною працювати жіночим рукам надто складно.

— Чи є у вас улюблений нічник?

- Кожна наступна робота цікавіша за попередню. Творчий процес захоплює так, що не відчуваю часу. Саме тому, починаючи працювати, ставлю біля себе будильник, який має задзвонити через дві години. Це допомагає мені контролювати час і не забувати через певний проміжок робити руханку. Працюючи, не поспішаю—не люблю, коли підганяють. Створюю нічники з гарбузиків лише у гарному настрої. Якось натрапила на синій бісер -- і так виникла ідея додати його до декору нічника. У поєднанні з яскраво-жовтим світлом це виглядає дуже гарно.

Цей світильник декорований бісером

— Що вас надихає у творчості?

- Відгуки поціновувачів цієї краси — головне джерело натхнення. Коли їх чуєш, хочеться творити нове, гарне, незвичайне.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з парфумером Олександром Перевертайлом: «Дедалі популярнішими у парфумерних композиціях стають овочеві ноти».

Фото з альбому Оксани Шпетної

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